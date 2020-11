Probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

Squalificati: –

Indisponibili: Osimhen, Ospina, Bakayoko, Hysaj

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Squalificati: –

Indisponibili: Saelemaekers, Musacchio

Statistiche Opta

Il Napoli è imbattuto da 11 gare di Serie A contro il Milan (6V, 5N): l’ultima squadra che è rimasta imbattuta contro i rossoneri per almeno 12 partite nel massimo campionato è stato il Napoli stesso tra aprile 1974 e dicembre 1979.

Il Milan ha vinto solo una delle 14 sfide di Serie A giocate contro il Napoli al San Paolo nel XXI secolo (6N, 7P): successo che risale ad ottobre 2010 con reti di Robinho e Ibrahimovic per i rossoneri e Lavezzi per i partenopei.

Il Napoli è reduce da due sconfitte interne in tutte le competizioni, contro AZ e Sassuolo, e potrebbe perdere tre partite di fila in casa per la prima volta da dicembre 2012 con Walter Mazzarri in panchina.

Il Milan è imbattuto da 14 trasferte considerando tutte le competizioni (9V, 5N), i rossoneri non fanno meglio da febbraio 2004 sotto la guida di Carlo Ancelotti (15 partite in quel caso).

Il Milan è la squadra che ha segnato più reti dall’interno dell’area in questo campionato (16 gol), il Napoli è però la formazione che ne ha incassate di meno da dentro l’area (quattro).

Napoli (19) e Milan (17.1) sono le due squadre che hanno tentato in media più tiri a partita nel corso di questa Serie A - i partenopei sono primi in questa graduatoria nei Top-5 campionati europei, i rossoneri quarti dietro a Lione (18) e Lipsia (17.7).

Solo lo Spezia (sette) ha subito più gol del Milan da palla inattiva (sei) in questo campionato; più in generale il Milan ha incassato 17 reti da fermo in 38 gare di Serie A con Stefano Pioli in panchina, esattamente come quelle subite da queste situazioni di gioco nelle 62 gare sotto Gennaro Gattuso.

Gennaro Gattuso ha affrontato quattro volte da giocatore una squadra allenata da Stefano Pioli in Serie A e ha sempre vinto, inclusa la prima sconfitta da allenatore per l’attuale mister del Milan nel massimo campionato arrivata nel settembre 2006 (0-2 per i rossoneri contro il Parma con gol di Seedorf e Kaká).

Con un gol contro il Milan, Lorenzo Insigne (sei) potrebbe superare Maradona (sei) ed agganciare Luis Vinicio e Antonio Vojak (entrambi a quota sette), diventando uno dei tre giocatori ad aver segnato più reti contro i rossoneri in Serie A con la maglia del Napoli.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha trovato il gol in tutte le prime cinque presenze di questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno segnato in tutte le prime sei presenze stagionali (Gabriel Batistuta nel 1994/95, Christian Vieri nel 2002/03 e Krzysztof Piatek nel 2018/19).





