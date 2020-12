Lo scontro tra il Napoli e Arkadiusz Milik può ormai essere definito totale, una guerra aperta senza esclusione di colpi. Secondo il Corriere dello Sport il club di Aurelio De Laurentiis e l'attaccante polacco, ormai da tempo ai margini della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso, hanno deciso di proseguire la loro battaglia per vie legali. La società ha infatti citato in giudizio Milik chiedendo un milione di euro sotto forma di risarcimento per danno d'immagine il giocatore è accusato di aver preso parte al famoso ammutinamento del 5 novembre 2019 dopo Napoli-Salisburgo di Champions League e di avere girato uno spot non autorizzato per promuovere un ristorante di sua proprietà a Katowice.