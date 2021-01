Arriva finalmente una buona notizia per Viktor Osimhen e per il Napoli. Il 22 enne attaccante nigeriano, come annunciato ufficialmente dal club azzurro, è infatti guarito dal Covid-19: l'ultimo tampone al quale si è sottoposto il giocatore da dato esito negativo. Osimhen potrà quindi tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. Il giocatore era positivo dall'1 gennaio scorso, giorno in cui era rientrato in Italia dalla Nigeria dove aveva partecipato a un party di compleanno organizzato senza il rispetto delle norme anti Covid. Osimhen si era successivamente scusato con il club per il suo comportamento.