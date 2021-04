quinto gol in Serie A, il terzo nelle ultime 6 gare (Victor Osimhen ha trovato finalmente una sorta di continuità in questa rush finale di campionato importantissimo per il Napoli a caccia di un piazzamento per la Nigeria, e che nonostante le sue condizioni fisiche (si regge su una stampella di fortuna perché ha una gamba sola) lavora per strada trasportando acqua. Contro la Sampdoria ha festeggiato il suo, il terzo nelle ultime 6 gare ( la classifica marcatori completa ).ha trovato finalmente una sorta di continuità in questa rush finale di campionato importantissimo per ila caccia di un piazzamento per la prossima Champions . L'attaccante nigeriano, però, può essere contento anche per aver conosciuto la donna di cui aveva postato la foto qualche giorno fa. Una donna che abita nel suo Paese d'origine, ad Esan South in, e che nonostante le sue condizioni fisiche (si regge su una stampella di fortuna perché ha una gamba sola) lavora per strada

Dopo un appello ai suoi follower su instagram, infatti, Osimhen è venuto a conoscenza dell'identità della donna ed è riuscito a parlare con lei in videochiamata.

L’ho trovata, voglio ringraziare tutti coloro che hanno mostrato preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica. [Osimhen]

L'attaccante del Napoli voleva a tutti costi salutare la donna per farle un incoraggiamento. Osimhen che non ha per nulla scordato le sue origini, considerando il “lavoro” che faceva da bambino per aiutare la famiglia ai tempi in cui abitava a Lagos. Il nigeriano, infatti, lavorava già in tenera età, trasportando bustine d'acqua per poi venderle ai semafori agli automobilisti sotto il sole cocente della città nigeriana.

