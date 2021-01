Victor Osihmhen è finito nella bufera. Il 22enne attaccante nigeriano del Napoli, tornato positivo al Covid-19 dalla Nigeria dopo avere partecipato a una festa tra amici senza osservare le precauzioni minime imposte dalle disposizioni delle autorità sanitarie, salterà con ogni probabilità la finale di Supercoppa italiana contro la Juventus in programma il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il club, cui non sono sfuggite le immagini circolate sui social e che ritraggono il giocatore in mezzo a tanti ragazzi che ballano in spazi ristretti uno accanto all'altro, non ha ovviamente gradito la leggerezza di Osimhen e ha già provveduto a riprenderlo.