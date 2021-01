Reagisce la squadra di Gattuso e inizia al meglio il girone di ritorno. Napoli-Parma, match della 20a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli si è concluso col punteggio di 2-0 grazie alle reti di Elmas e Politano. Lo stesso punteggio del match d'andata, in questa gara arbitrata da Federico La Penna. Il Napoli di Gattuso in virtù di questo risultato sale al quarto posto in classifica a pari di Roma e Lazio, mentre il Parma di D'Aversa rimane in zona retrocessione a quota 13 punti. Buona prova nel complesso dei campani, che hanno gestito bene il match. Emiliano poco pericolosi e ancora a secco di reti: é successo in sei delle ultime otto giornate.