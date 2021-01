Napoli-Parma, sfida valida per la ventesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli domenica 31 gennaio con fischio d'inizio alle ore 18. La squadra di Gattuso affronta quella di D’Aversa. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Fabian Ruiz

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Osorio, Gagliolo; Grassi, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Bruno Alves, Laurini, Karamoh, Valenti

Statistiche Opta

Napoli e Parma hanno pareggiato solo uno degli ultimi 16 incroci in Serie A (2-2, maggio 2015), con nove vittorie azzurre e sei gialloblù a completare il parziale.

Il Napoli ha tenuto la porta inviolata in quattro delle ultime sette sfide contro il Parma in Serie A, tante quante nelle prime 30 partite contro i crociati nella competizione.

Dal ritorno in Serie A (2007/08), il Napoli ha perso quattro volte in casa contro il Parma, solo contro la Roma (cinque) ha rimediato più sconfitte interne nel periodo.

Il Napoli ha perso due gare di Serie A contro il Parma con Gennaro Gattuso in panchina, solo contro l’Inter ha perso più volte (tre) nello stesso periodo.

Il Parma non vince da 10 gare di Serie A (4N, 6P), non ha mai fatto peggio nella sua storia nella competizione.

Nonostante un turno in meno, il Napoli è la squadra che ha effettuato più conclusioni in questa Serie A (326), 152 più del Parma (174) che risulta penultimo in questa graduatoria, davanti al solo Genoa (164).

Il Napoli è la squadra che ha subito meno gol nel corso dei primi tempi di gioco in questa Serie A, appena sei - parziale in cui il Parma ne ha incassati 16.

Hirving Lozano del Napoli è a quota nove gol in questa Serie A: può andare in doppia cifra di reti in campionato per la terza stagione su quattro da quando è arrivato in Europa nel 2017/18.

Lorenzo Insigne può andare in doppia cifra di reti per la quarta volta in Serie A; solo due giocatori italiani hanno raggiunto questo traguardo con la maglia del Napoli: Antonio Vojak (cinque) e Attila Sallustro (quattro). Tra questi, lui è l’unico nato in Italia.

Il Napoli è l’unica squadra contro cui il nuovo giocatore acquisito del Parma Andrea Conti ha servito più di un assist in trasferta in Serie A: due, tra cui il suo primo passaggio vincente in assoluto nella competizione, nel maggio 2016 con l’Atalanta.

