Dall'infermeria arrivano brutte notizie per il Napoli: Lorenzo Insigne, costretto a lasciare il campo dopo 23 domenica scorsa contro il Genoa a causa di un infortunio muscolare, si è sottoposto a esami strumentali che - come comunica il club partenopeo in una breve nota - "hanno evidenziato una lesione di primo grado del bicipite femorale sinistro".