Kostas MANOLAS 5,5 - Buon primo tempo, non bene nella ripresa. Si fa ammonire e poi, dopo essersi visto annullare il gol del pari, crolla lasciando via libera a Lopez.

Elseid HYSAJ 6 - A sinistra non è a proprio agio, ma qualche buona giocata la mette in mostra. Non completa la partita (dal 70' Mario RUI 5,5 - Nonostante sia un mancino puro non porta particolari miglioramenti sulla fascia sinistra)