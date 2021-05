Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore del Napoli e prenderà il posto di Gennaro Gattuso . Lo scrive il Corriere dello Sport secondo cui il 46enne tecnico portoghese verrà presentato ufficialmente nei prossimi giorni dal club partenopeo. Conceiçao è seduto sulla panchina del Porto dal 2017-18 e in quattro stagioni ha vinto due titoli nazionali, una Coppa di Portogallo e 2 Supercoppe di Portogallo. Quest'anno in campionato si è piazzato secondo a -5 dallo Sporting Lisbona e ha raggiunto i quarti di finale di Champions League eliminando la Juventus agli ottavi.

Per Conceiçao è un ritorno in Italia

Per Sergio Conceiçao, che in carriera fuori dal Portogallo ha allenato solamente il Nantes nel 2016-17, si tratterà di un ritorno in Serie A, un campionato che conosce molto bene avendoci giocato per 6 anni dal 1998 al 2004 con le maglie di Lazio, Parma e Inter. Con i biancocelesti il portoghese aveva vinto uno Scudetto, una Supercoppa italiana e due edizioni di Coppa Italia.

