Rischiano di essere pesantissime per Victor Osimhen - almeno a livello economico - le conseguenze della leggerezza commessa in Nigeria dove, nel corso delle vacanze natalizie, ha partecipato a una festa con amici senza precauzioni e distanziamento ed è risultato positivo al Covid al suo ritorno in Italia. Il Napoli, come riporta la Gazzetta dello Sport, ha preso atto delle scuse del giocatore (che ha spiegato di essere stato coinvolto in un party a sorpresa) ma nei suoi confronti ha intenzione di usare il pugno duro.