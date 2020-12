Napoli-Torino, sfida valida per la quattordicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli mercoledí 23 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. Gli azzurri di Gattuso si presentano a questa sfida occupando il quinto posto della classifica dopo 13 giornate con 23 punti, mentre i granata di Giampaolo sono penultimi a quota 7 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Petagna. All. Gattuso

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Llorente, Lozano, Koulibaly, Mertens, Osimhen

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Squalificati: Lyanco

Indisponibili: Ansaldi, Bonazzoli, Millico, Murru

Statistiche Opta

Il Napoli è imbattuto da 10 partite di Serie A contro il Torino: l'ultima vittoria granata risale al marzo 2015, successo per 1-0 grazie alla rete di Kamil Glik sugli sviluppi di corner.

L’ultima vittoria del Torino in casa del Napoli in Serie A porta la firma di Giancarlo Camolese, in quello che è stato l’ultimo successo del tecnico sulla panchina granata in Serie A, nel maggio 2009.

Era da gennaio che il Napoli non perdeva due partite di fila in Serie A (tre in quel caso, e la seconda proprio contro la Lazio).

Il Napoli ha pareggiato solo una delle ultime 19 partite di Serie A giocate in casa (2-2 contro il Milan lo scorso luglio) - due degli ultimi otto pareggi interni dei partenopei nella competizione sono arrivati proprio contro il Torino.

Solo una vittoria nelle prime 13 partite stagionali di Serie A per il Torino, record negativo nella storia dei granata nella competizione (nel 1970/71 vinse il suo secondo match alla 13ª gara disputata).

Il Napoli è la formazione che ha subito meno gol nei primi tempi di questo campionato: solo quattro, due dei quali però nelle ultime tre partite giocate nella competizione.

Con i due nell'ultima partita contro il Bologna, diventano 21 i punti persi da situazioni di vantaggio per il Torino in questa Serie A, almeno cinque più di qualsiasi altra formazione nei Top-5 campionati europei 2020/21.

La media punti di Giampaolo (0.54 a match) è la peggiore per un allenatore del Torino in Serie A con almeno 10 panchine nell’era dei tre punti a vittoria. Il tecnico granata ha perso sei degli ultimi sette confronti in Serie A con il Napoli (1V).

Lorenzo Insigne ha preso parte a 10 gol contro il Torino in Serie A (cinque reti e cinque assist), record per l'attaccante del Napoli contro una singola avversaria nella competizione (al pari della Fiorentina).

Andrea Belotti è a quota nove gol in questo campionato: può diventare il terzo giocatore nella storia del Torino ad andare in doppia cifra in sei diverse stagioni di Serie A, dopo Paolo Pulici (sette) e Francesco Graziani (sei).

