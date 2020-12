Un sesto posto nel 2010, un terzo posto nel 2011, un quinto posto nel 2012 e un secondo posto nel 2013. Ma anche il successo in Coppa Italia nel 2012 piuttosto che il primo grande cammino europeo in Champions League nello stesso anno, quando i partenopei andarono a un passo dall’eliminare il Chelsea agli ottavi di finale (Blues poi clamorosamente campioni d’Europa quello stesso anno con Di Matteo in panchina). Insomma, né Maurizio Sarri né un grande nome internazionale come Carlo Ancelotti. Per i tifosi del Napoli il miglior allenatore del decennio è stato Walter Mazzarri.