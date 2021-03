Atalanta (12)

Rafael Toloi, Matteo Pessina (Italia), Marten de Roon (Olanda), Berat Djimsiti (Albania), Remo Freuler (Svizzera), Robin Gosens (Germania), Josip Ilicic (Slovenia), Viktor Kovalenko e Ruslan Malinovskyi (Ucraina), Joakim Maehle (Danimarca), Aleksej Miranchuk (Russia), Mario Pasalic (Croazia)

Benevento (2)

Kamil Glik (Polonia), Artur Ionita (Moldavia)

Bologna (10)

Roberto Soriano (Italia), Gary Medel (Cile), Andreas Skov Olsen (Danimarca), Mattias Svanberg (Svezia), Lukasz Skorupski (Polonia), Valentin Antov (Bulgaria), Sebastian Breza (Canada), Musa Barrow (Gambia), Takehiro Tomiyasu (Giappone), Andri Baldursson (Islanda Under 21)

Cagliari (4)

Alessio Cragno (Italia), Charalampos Lykogiannis (Grecia), Razvan Marin (Romania), Gabriele Zappa (Italia Under 21)

Crotone (2)

Arkadiusz Reca (Polonia), Pedro Pereira (Portogallo Under 21)

Fiorentina (6)

Gaetano Castrovilli, Cristiano Biraghi (Italia), Sofyan Amrabat (Marocco), Martin Caceres (Uruguay), Dusan Vlahovic, Nikola Milenkovic (Serbia)

Genoa (9)

Eldor Shomurodov (Uzbekistan), Milan Badelj (Croazia), Kevin Strootman (Olanda), Miha Zajc (Slovenia), Jerome Onguene (Camerun), Goran Pandev (Macedonia del Nord), Daniel Dumbravanu (Moldavia), Gianluca Scamacca, Nicolò Rovella (Italia Under 21)

Inter (7) + 3 in attesa

Ivan Perisic, Marcelo Brozovic (Croazia), Christian Eriksen (Danimarca), Romelu Lukaku (Belgio), Milan Skriniar (Slovacchia). Achraf Hakimi (Marocco), Ionut Radu (Romania). Si attendono comunicazioni sulle convocazioni di Alessandro Bastoni, Nicolò Barella, Stefano Sensi per l'Italia

Juventus (12)

Cristiano Ronaldo (Portogallo), Adrien Rabiot (Francia), Dejan Kulusevski (Svezia), Matthijs de Ligt (Olanda), Alvaro Morata (Spagna), Wojciech Szczesny (Polonia) e Giorgio Chiellini, Federico Chiesa, Federico Bernardeschi e Leonardo Bonucci (Italia), Gianluca Frabotta (Italia Under 21) e Radu Dragusin (Romania Under 21).

Lazio (8)

Francesco Acerbi, Manuel Lazzari, Ciro Immobile (Italia), Sergej Milinkovic-Savic (Serbia), Adam Marusic (Montenegro), Thomas Strakosha (Albania), Vedat Muriqi (Kosovo), Jean-Daniel Akpa-Akpro (Costa d'Avorio)

Milan (14)

Gianluigi Donnarumma (Italia), Zlatan Ibrahimovic (Svezia), Alexis Saelemaekers (Belgio), Jens Petter Hauge (Norvegia), Simon Kjaer (Danimarca), Franck Kessie (Costa d'Avorio), Ismael Bennacer (Algeria), Rade Krunic (Bosnia), Hakan Calhanoglu (Turchia), Brahim Diaz (Spagna Under 21), Diogo Dalot (Portogallo Under 21), Pierre Kalulu (Francia Under 21), Matteo Gabbia, Sandro Tonali (Italia Under 21)

Napoli (14)

Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Lorenzo Insigne (Italia), Dries Mertens (Belgio), Eljif Elmas (Macedonia del Nord), Piotr Zielinski (Polonia), Fabian Ruiz (Spagna), Mario Rui (Portogallo), Elseid Hysaj (Albania), Stanislav Lobotka (Slovacchia), Amir Rrahmani (Kosovo), Kalidou Koulibaly (Senegal), Victor Osimhen (Nigeria), Hirving Lozano (Messico)

Parma (10)

Juraj Kucka (Slovacchia), Andreas Cornelius (Danimarca), Jasmin Kurtic (Slovenia), Valentin Mihaila, Dennis Man (Romania), Gervinho (Costa d'Avorio), Juan Brunetta (Argentina Under 23), Vasilios Zagaritis (Grecia Under 21), Simon Sohm (Svizzera Under 21), Martin Turk (Slovenia Under 21).

Roma (10)

Gianluca Mancini, Leonardo Spinazzola, Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Stephan El Shaarawy (Italia), Edin Dzeko (Bosnia), Marash Kumbulla (Albania), Amadou Diawara (Guinea), Bryan Reynolds (USA), Gonzalo Villar (Spagna Under 21)

Sampdoria (9)

Mikkel Damsgaard (Danimarca), Omar Colley (Gambia), Maya Yoshida (Giappone), Morten Thorsby (Norvegia), Bartosz Bereszynski (Polonia), Keita Balde (Senegal), Jakub Jankto (Repubblica Ceca), Albin Ekdal (Svezia), Nik Prelec (Slovenia Under 21)

Sassuolo (9)

Gian Marco Ferrari, Manuel Locatelli, Domenico Berardi, Francesco Caputo (Italia), Giacomo Raspadori (Italia Under 21), Pedro Obiang (Guinea), Lukas Haraslin (Slovacchia), Filip Djuricic (Serbia), Vlad Chiriches (Romania)

Spezia (9)

Matteo Ricci (Italia), Riccardo Marchizza, Tommaso Pobega, Giulio Maggiore (Italia Under 21), Ardian Ismajli (Albania), Martin Erlic (Croazia Under 21), Andrej Galabinov (Bulgaria), Emmanuel Gyasi (Ghana), M'Bala Nzola (Angola)

Torino (8)

Salvatore Sirigu, Rolando Mandragora, Andrea Belotti (Italia), Amer Gojak (Bosnia), Sasa Lukic (Serbia), Ricardo Rodriguez (Svizzera), Samir Ujkani, Mergim Vojvoda (Kosovo)

Udinese (2)

Jens Stryger Larsen (Danimarca), Ilija Nestorovski (Macedonia del Nord)

Hellas Verona (7)

Bruno Amione (Argentina Under 23), Antonin Barak (Repubblica Ceca), Pawel Dawidowicz (Polonia), Ivan Ilic, Darko Lazovic (Serbia), Matteo Lovato (Italia Under 21), Kevin Ruegg (Svizzera Under 21)

