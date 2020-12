Un'area multifunzionale comprensiva, oltre che del nuovo San Siro, anche di una torre di 29 piani, 4 edifici per hotel e uffici e un distretto per l'attività sportiva in grado di garantire ricavi annui per 131 milioni di euro. Questo, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, le prospettive per il nuovo stadio di Milano che dovrebbe sostituire il Giuseppe Meazza. Il Giorno, che ha pubblicato ampi stralci dello studio di fattibilità rivisto dopo le osservazioni e le richieste del consiglio comunale di Palazzo Marino, fornisce ulteriori dettagli del progetto: confermato l'indice volumetrico allo 0,51% rispetto all'iniziale richiesta dello 0,63, prevista un'area pedonale di 220mila metri quadrati e 106mila metri quadrati di verde pubblico.