Crotone-Lazio, match della 8a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Scida di Crotone si è concluso col punteggio di 0-2. Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi. Decidono le reti di Immobile nel primo tempo e Correa nella ripresa.

===Le pagelle del Crotone===

Alex CORDAZ 6 - Sbaglia in avvio, ma Immobilelo grazie. Poi salva in almeno altre tre occasioni il Crotone. Bravo su Parolo e Correa, poi beffato dallo stesso Correa nella ripresa.

Lisandro MAGALLAN 6 - Solido e roccioso, soprattutto in questo campo molto pesante.

Luca MARRONE 5 - In difficoltá con Immobile e Correa, salva un gol su Fares. In generale non convince.

Giuseppe CUOMO 5 - Sorpresa di giornata, vista l'emergenza difensiva dei calabresi. Lento, un po' svagato, poco sicuro.

Andrea RISPOLI 5 - A destra perde il duello con Fares, che quando lo punta lo salta sempre. (Dal 46' PEDRO PEREIRA 5 - Entra, spara un paio di cross lunghi. Sbaglia tanto, poca sostanza)

Ahmad BENALI 6 - Unico nel Crotone che prova a mettere ordine. Ha idee e velocitá di pensiero.

Jacopo PETRICCIONE 5 - In regia, per modo di dire. Poco presente, poco concreto, travolto. (Dal 68' DRAGUS 5,5 - Entra convinto, ma non riesce ad incidere)

Milos VULIC 5 - Soffre anche lui in mezzo. Campo troppo difficile per uno cosí "leggerino". (Dal 79' RIVIERE SV)

Arkadiusz RECA 5,5 - A sinistra, spinge e si alza parecchio. Dietro peró fatica.

Junior MESSIAS 6 - Buon primo tempo, con conclusioni e cross in serie. Anche nella ripresa é l'unico a provarci seriamente.

SIMY Nwankwo 5 - Meglio con i piedi che di testa. Gioca spesso spalle alla porta, colpisce un palo. Nella ripresa viene annientato.

ALL. STROPPA 5 - Crotone che non crea, che subisce troppo, che pare inerme. Davvero dura salvarsi in questo modo.

===Le pagelle della Lazio===

José Manuel REINA 6 - Quasi mai sollecitato. Sicuro sulle 3-4 conclusioni da fuori area.

PATRIC 6,5 - Sulle diagonali difensive ha ancora qualche problema. Usa la rapiditá per fermare Messias. Benissimo nel secondo tempo. (Dal 78' HOEDT SV)

Francesco ACERBI 7,5 - Prezioso, efficace, sempre pulito, anche di testa. Impeccabile. Pilastro qui come in Nazionale.

Stefan RADU 6 - Esperto e lucido, soprattutto in un campo cosí insidioso. Si gestisce e gestisce al senza faticare ogni situazione.

Manuel LAZZARI 6,5 - A destra, si appoggia sempre e non si stanca mai. Bene anche in fase difensiva.

Marco PAROLO 6,5 - Un buon primo tempo, di contrasti e inserimenti. Un assist per Immobile e poi l'ammonizione che induce Inzaghi a cambiarlo. (Dal 46' AKPA AKPRO 6,5 - Buon impatto nel match. Bene in entrambe le fasi)

Lucas LEIVA 6,5 - Una diga in mezzo. Blocca tutto e tutti. Sicuro e attento.

LUIS ALBERTO 6 - Parte bene, poi perde un po' i tempi di gioco e non trova piú le solite giocate. Meglio nella parte finale del secondo tempo. Abbiamo ammirato Luis Alberto migliori.

Mohamed FARES 6 - A sinistra, sfiora il gol, si propone, attacca. Non male, poi esce perché ammonito. (Dal 46' MARUSIC 6 - Entra e contiene bene. Non riesce ad andare con continuitá al cross, ma non demerita)

Joaquin CORREA 7 - Danza anche sull'acqua. Dribbla, verticalizza, scambia e poi timbra il raddoppio. Prova molto buona. (Dal 61' CAICEDO 5,5 - Si divora una grande chance, interrompe la sua striscia di reti consecutive.)

Ciro IMMOBILE 7 - A segno in tuffo di testa. Gol numero 107 in A con la Lazio. Poi anche l'assist per Correa. (Dal 74' ANDREAS PEREIRA SV)

ALL. Simone INZAGHI 7 - Lazio tosta, organizzata, dominante, sicura. Buona prestazione di una squadra che sa sempre cosa fare e i meriti sono in gran parte suoi.

