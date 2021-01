Ogni post giornata, analizziamo tutto quello che è successo nel turno di Serie A e proviamo a stilare un Pagellone della partite appena andate in archivio. Chi è stato il protagonista principale? Quale squadra si è confermata con un trend positivo? E chi invece ha tradito qualche difficoltà e ha deluso le aspettative? Oppure chi l'ha combinata grossa, mettendo in difficoltà la propria squadra? Ecco il meglio e il peggio di ciò che ha prodotto la 15esima giornata di campionato.

Voto 10...al Milan, che vince in 10 e senza mezza squadra

10 a chi ha vinto in 10. Non sorprende più la squadra di Pioli. Ma a Benevento, senza Ibrahimovic, Theo Hernandez, Bennacer tra gli altri, i rossoneri trovano un altro successo pesantissimo. L’espulsione di Tonali nel primo tempo sembrava potesse complicare la partita e invece, grazie anche all’ottima prova di Donnarumma e a un rigore sprecato da Caprari, il Milan ha rimesso la testa davanti all’Inter e ha allungato la sua serie positiva. Tre punti cruciali e morale alle stelle in vista del big match del 6 gennaio contro la Juventus.

Voto 9...all'Inter, che chiude il set con il Crotone

Altra prova da grande squadra. Pur avendo subito due gol evitabili e pur con un Vidal in stato confusionale, l’Inter di Conte rifila sei reti al Crotone e allunga a otto la striscia di vittorie consecutive in campionato. I ragazzi di Conte, trascinati dai soliti Lautaro (tripletta) e Lukaku (gol e assist), confermano di avere in testa un unico obiettivo. C’è entusiasmo, c'é consapevolezza e ci sono tutti i mezzi per continuare a vincere. Testa bassa, ritmo costante e avanti così.

Voto 8...a Piotr Zielinski, centrocampista completo

Strano non vengano fatte per lui le valutazioni “monstre” che non si sentono in giro per altri centrocampisti più acclamati e sponsorizzati. La doppietta di Cagliari conferma le doti tecniche, fisiche e balistiche di uno dei centrocampisti più completi non solo in Serie A, ma dell’intero panorama europeo. Smaltiti i problemi di condizione legati al post Covid, ora è tornato in forma e sta facendo la differenza. Gattuso lo adora, Napoli lo adora, averlo in campo fa tutta la differenza del mondo.

Voto 7...al Torino, che trova tre punti pesantissimi a Parma

0-3 al Tardini, terzo risultato utile consecutivo e un grosso sospiro di sollievo. Il Torino di Marco Giampaolo abbandona l’ultimo posto della graduatoria e vince una partita fondamentale nella corsa salvezza. Una reazione importante, guidata dal solito “Gallo” Belotti (due assist), dal secondo gol consecutivo di Izzo e dalla freschezza del fin qui oggetto misterioso Gojak. Fiducia e coraggio, ora serve continuità.

Voto 6...a Davide Ballardini, che ha ridato grinta al Genoa

Una vittoria in un derby ligure (Spezia) e un pareggio interno con la Lazio. Il ritorno di Davide Ballardini ha ridato foga e impeto al Genoa, che pare un’altra squadra rispetto a un paio di settimane fa. Se non altro nell’atteggiamento e nella mentalità. Nota di merito per Mattia Destro, arrivato a cinque gol in questo campionato e rigenerato dopo tanti mesi bui. La svolta per trovare la strada verso la salvezza sembra essere arrivata.

Mattia Destro, Genoa-Lazio Credit Foto Getty Images

Voto 5...alla Lazio, che ha già perso troppi punti

Un pareggio striminzito a Genova contro l’ex Ballardini. Per la Lazio questa è la peggior partenza dell’era Inzaghi, con soli 22 punti conquistati nelle prime 15 giornate. La formazione capitolina fatica ad infilare prestazioni soddisfacenti e consequenziali. Anche al Ferraris sono arrivati errori evitabili, non è bastato il rigore del solito Immobile e la difesa ha concesso nuovamente gol. Un passo lento e che allontana la zona Champions. Si può fare sicuramente meglio.

Voto 4...alla Fiorentina, che ritrova tutti i suoi problemi

Tre passi indietro rispetto all’impresa di Torino. Una Fiorentina tornata ad essere molle, prevedibile, sterile in avanti e traballante dietro (bravo due volte Dragowski). Anche contro il Bologna sono riemersi tutti i problemi della prima parte di campionato. La classifica continua a non sorridere e servono alcune prestazioni in serie per scacciare i brutti pensieri. Cesare Prandelli lo sa meglio di chiunque altro.

Voto 3...allo Spezia, che si è inceppato

Qua la situazione inizia a farsi preoccupante. Lo Spezia cade anche contro l’ottimo Verona e perde il margine di vantaggio sulla zona salvezza. Al momento alle spalle della squadra di Italiano in classifica c’è solamente il Crotone di Stroppa, due punti dietro. I liguri hanno perso brillantezza, concretezza, vigore e sono sprofondati in un alone di negatività difficile da superare. Il mercato di gennaio potrebbe aiutare, quantomeno con un paio di giocatori d’esperienza.

La rovesciata di Zaccagni Credit Foto Imago

Voto 2...a Tonali e a una chance sprecata

Cartellino rosso severo, ma giusto. Sandro Tonali spreca un’occasione e lascia in 10 il suo Milan a Benevento. Un errore grave, un'ingenuitá che poteva costare caro e dal quale sicuramente l’ex gioiello del Brescia imparerà. Con il VAR sempre “attivo”, certi interventi bisogna proprio evitarli.

Benevento-Milan, Serie A 2020-2021: Sandro Tonali (Milan) dopo l'espulsione al 33' (Getty Images) Credit Foto Getty Images

Voto 1...a un Cagliari in serie negativa

1-4 pesante in casa da una squadra nettamente superiore come il Napoli. Il Cagliari non vince un match di Serie A dal 7 novembre e ha perso ben quattro volte nelle ultime otto giornate (quattro pareggi). La situazione in classifica è pressochè immutata, ma dietro iniziano tutte e fare punti e le aspettative ad inizio stagione erano ben altre. In rosa ci sono elementi come Godin, Nainggolan, Nandez, Joao Pedro: Di Francesco ha l’obbligo di provare a finire il campionato almeno nella prima metà della classifica. Il presidente Giulini non porta pazienza in eterno.

Voto 0...al Parma, che si sta complicando la vita

Malissimo. Esonero ormai a un passo per Fabio Liverani. Il Parma è caduto anche contro il Torino, ha solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione e ha incassato nove reti nelle ultime tre giornate. Squadra slegata, sconquassata, confusa, impaurita e che non pare più seguire le idee del tecnico. Deve arrivare una scossa, serve un uomo d’esperienza, altrimenti la strada verso la Serie B pare spianata.

