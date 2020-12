Parma-Benevento, match della 10a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Tardini di Parma si è concluso col punteggio di 0-0. Gara arbitrata da Juan Luca Sacchi, il Parma di Fabio Liverani in virtù di questo risultato resta ancora in zona pericolante mentre il Benevento di mister Filippo Inzaghi muove la classifica e dá continuitá all'ottimo pareggio con la Juventus. Nessun marcatore e qualche occasione da una parte e dall’altra. Partita equilibrata, giocata a basso ritmi, con le difese dominanti e gli attacchi poco precisi.