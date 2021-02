Parma-Bologna, match della 21a giornata della Serie A 2020-2021 andato in scena allo stadio Tardini di Parma si è concluso col punteggio di 0-3. Gara arbitrata da Guida di Torre Annunziata, decisa dalla doppietta nel primo tempo di Musa Barrow (due assist di Sansone) e dalla rete di Orsolini nel recupero. Il Parma di Roberto D'Aversa in virtù di questo risultato resta ancora penultimo a quota 13 punti, mentre il Bologna di mister Mihajlovic muove la classifica e sale a 23 punti, risuperando lo Spezia.

PARMA (3-5-2): Sepe; Bani (Dal 46' Man), Bruno Alves, Osorio; Conti, Kucka (Dal 82' Hernani), Brugman (Dal 55' Cyprien), Kurtic (Dal 70' Mihaila), Gagliolo; Cornelius (Dal 55' Zirkzee), Gervinho. All. D'Aversa

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg (Dal 66' Dominguez); Skov Olsen (Dal 66' Orsolini), Soriano, Sansone (Dal 66' Vignato); Barrow (Dal 82' Palacio). All. Mihajlovic

29' - Gran parata di SKORUPKI! Gagliolo scarica dietro per BRUGMAN, che calcia col mancino da fuori. Vola il portiere del Bologna a deviare.

33' - BARROW! GOL! 0-2 Bologna! Che gol! Soriano per Sansone, che tocca a Barrow: mancino in diagonale da dentro l'area. Sepe non puó nulla.