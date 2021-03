Parma-Inter completa il programma della 25esima giornata di Serie A. Partita di fondamentale importanza sia per i gialloblù di Roberto D'Aversa che per i nerazzurri di Antonio Conte . Gli emiliani, penultimi in classifica a -6 dalla zona salvezza, sono reduci da due pareggi consecutivi contro Udinese e Spezia e non possono permettersi passi falsi: il successo in campionato manca addirittura dal 30 novembre (2-1 sul Genoa a Marassi). Tutt'altro scenario in casa Inter: la capolista naviga a vele spiegate, ha vinto le ultime 5 partite in Serie A e in caso di successo al Tardini volerebbe a +6 sul Milan e a +10 su Juventus e Atalanta.