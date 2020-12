Calcio

Parma-Juventus, Pirlo: "Con un calcio offensivo, i risultati arrivano"

SERIE A - Andrea Pirlo parla in conferenza dopo la vittoria sul Parma: vittoria per 4-0 ampiamente meritata e mai in dubbio sin dalle prime battute.

00:02:00, 3 Visualizzazioni, 8 minuti fa