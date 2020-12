Parma-Juventus, sfida valida per la tredicesima giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Tardini di Parma sabato 19 dicembre con fischio d'inizio alle ore 20.45. I ducali di Liverani si presentano a questa sfida occupando il quattordicesimo posto della classifica dopo 12 giornate con 12 punti, mentre i bianconeri di Pirlo sono terzi a quota 24 punti. Andiamo a vedere le probabili formazioni aggiornate in tempo reale, gli indisponibili per Covid, gli infortunati, gli squalificati e i dubbi dei due allenatori alla vigilia di un match che mette in palio punti pesanti per la classifica e le ambizioni delle due squadre.

Probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Iacoponi, Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Cornelius, Gervinho. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Grassi, Laurini, Nicolussi Caviglia, Pezzella, Scozzarella

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi; Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Arthur, Demiral

Statistiche Opta

La Juventus ha vinto sei delle ultime otto sfide di Serie A contro il Parma (1N, 1P), incluse le ultime due trasferte di fila.

La Juventus ha vinto tutte le ultime sei partite di Serie A contro il Parma disputate nel girone d’andata, tenendo la porta inviolata ben quattro volte nel parziale.

Il Parma non è andato a bersaglio in tre degli ultimi sei match casalinghi contro la Juventus in Serie A, dopo che aveva realizzato almeno un gol in 17 dei primi 19 confronti interni con i bianconeri nel torneo.

Tra le squadre affrontate più di due volte al Tardini in Serie A, la Juventus è quella contro cui il Parma ha la peggior percentuale di successi (ha vinto il 28% delle partite giocate in casa contro i bianconeri, sette su 25).

È da giugno contro il Bologna che la Juventus non riesce a chiudere un match in trasferta in campionato senza subire gol: 11 partite di fila senza clean sheet fuori casa per la Vecchia Signora, non arriva a 12 in Serie A da agosto 2010 (15 in quel caso).

Il Parma ha pareggiato 0-0 tutte le ultime tre gare interne di campionato (non accadeva dal 1996 e non è mai arrivata a quattro 0-0 interni consecutivi); in generale la squadra emiliana è la formazione che conta più 0-0 in questa Serie A (tre appunto).

Era dal 1984/85 che la Juventus non pareggiava almeno sei delle prime 12 giornate di campionato (in quel torneo chiuse al sesto posto). Solo due volte nella sua storia ne ha pareggiate sette delle prime 13 (nel 1980/81e nel 1965/66).

Gervinho ha segnato tre gol nelle tre gare giocate con la maglia del Parma contro la Juventus in Serie A, inclusa la sua prima doppietta nel massimo campionato con la formazione Ducale (febbraio 2019).

Federico Chiesa (classe 1997) è il giocatore nato dopo l’1/1/1996 che conta più reti in Serie A (27): l’ultimo Parma-Juventus giocato al Tardini da suo padre Enrico in Serie A risale al settembre 1998 (1-0 dei Ducali con gol di Dino Baggio).

La prima delle tre doppiette realizzate in Serie A da Álvaro Morata è arrivata proprio contro il Parma, entrando dalla panchina, nel 7-0 del novembre 2014.

