Dopo il deludente 1-1 a San Siro contro la Sampdoria, il Milan riparte e vince 3-1 a Parma conquistando 3 punti pesantissimi per la corsa Champions. Primo tempo super dei rossoneri che vanno all'intervallo sul 2-0 grazie ai gol di Rebic e Kessié. Nella ripresa Ibrahimovic si fa espellere per proteste (60') e gli emiliani prendono coraggio accorciando le distanze con Gagliolo al 66'. Finale thrilling, ma il Milan resiste senza correre grossi rischi e al 94' sigilla il successo in contropiede con Leao. Grazie a questa vittoria i rossoneri di Pioli consolidano il secondo posto portandosi momentaneamente a +4 sulla Juventus e a +7 sul quinto posto occupato dal Napoli.

Il tabellino

PARMA-MILAN 1-3

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti (85' Traore), Bani, Gagliolo, Pezzella (74' Busi); Kucka, Hernani (61' Grassi), Kurtic; Man, Pellé, Gervinho (46' Cornelius). All.: D'Aversa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu (77' Gabbia), Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer (72' Meité), Kessié; Saelemaekers (72' Dalot), Calhanoglu (77' Krunic), Rebic (84' Leao); Ibrahimovic. All.: Pioli.

ARBITRO: Fabio Maresca della sezione di Napoli.

GOL: 8' Rebic (M), 44' Kessié (M), 66' Gagliolo (P), 94' Leao (M).

ASSIST: Ibrahimovic (M, 0-1), Hernandez (M, 0-2), Pellé (P, 1-2), Dalot (M, 1-3).

AMMONITI: Bani, Pezzella, Gagliolo, Kucka (P), Calhanoglu, Hernandez, Kessié, Meité (M).

ESPULSO: Ibrahimovic (M) al 60'.

NOTE - Recupero 0'+5'.

