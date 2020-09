Sornione nel primo tempo, spietato e a tratti persino spettacolare nella ripresa. Il Napoli di Gattuso vince 2-0 a Parma e inizia il campionato nel migliore dei modi. Gli azzurri devono ringraziare un ottimo Osimhen: il nigeriano ex Lille, entrato in campo dopo poco più di un'ora, spacca la partita e semina il panico tra i difensori del Parma. Mertens sblocca il risultato al 63', Insigne chiude il conto al 77'. Successo meritato quello del Napoli, mentre al nuovo Parma di Liverani rimane la consolazione di avere reagito dopo lo 0-2 e di avere cercato di riaprire la partita fino all'ultimo.

Giuntoli: "Milik? Con la Roma trattativa non ancora chiusa"

PARMA (4-3-1-2) Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Pezzella; Grassi (89' Siligardi), Brugman (69' Dezi), Hernani; Kucka; Cornelius, Inglese (69' Karamoh). All.: Liverani.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz (83' Elmas), Demme (61' Osimhen), Zielinski (88' Lobotka); Lozano (84' Politano), Mertens (89' Petagna), Insigne. All.: Gattuso.

31' IL NAPOLI CHIEDE UN RIGORE Lozano dalla destra, palla in mezzo e tocco con un braccio di Bruno Alves: Mariani lascia correre e fa bene perché l'intervento del difensore del Parma non sembra tale da portare alla concessione di un rigore. Il braccio era attaccato al corpo.

39' OCCASIONE NAPOLI Cross di Fabian Ruiz dalla sinistra, a centro area tutto solo c'è Mertens che però stacca male e colpisce malamente di testa trasformandosi in una sorta di difensore aggiunto.

55' KUCKA! Siluro di destro dalla distanza e palla di poco altra sopra la traversa: la migliore occasione per il Parma finora.

77' GOOOOOOL DEL NAPOLI! 2-0! INSIGNE! Iacoponi sbaglia il disimpegno, Lozano capisce tutto e anticipa Pezzella, entra in area e lascia partire un destro secco che Sepe respinge in qualche modo. Sulla ribatttuta irrompe Insigne che insacca da due passi senza problemi. Siamo 2-0 per il Napoli!