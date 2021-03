Parma-Roma, match della 27ma giornata di Serie A 2020-2021 andato in scena al Tardini, finisce 2-0 per i padroni di casa. Grande gara del Parma, finalmente vincente dopo ben 17 partite. Mihaila e Hernani segnano le reti della vittoria. Male invece gli ospiti, mai veramente pericolosi dalle parti di Sepe. Di seguito le pagelle dell’incontro per scoprire insieme ai voti dei nostri giornalisti i promossi e i bocciati del match, informazioni utili anche per farvi una prima idea se giocate a qualsiasi Fantacalcio.

=== PARMA ===

Luigi SEPE 6 - Dopo la bufera di critiche di settimana scorsa, si riscatta con una partita tranquilla e precisa. Bravo su Carles Perez nel finale.

Serie A Roma, brutta caduta: 0-2 contro un grande Parma 4 ORE FA

Andrea CONTI 5 - Il peggiore della retroguardia ducale, anche se ha la scusante di non essere al meglio fisicamente. Spinazzola ed El Sharaawy lo mettono costantemente in difficoltà. (Dall'81' Vincent LAURINI S.V).

Yordan OSORIO 7 - Incredibile osso duro. Con Dzeko è autore di un duello tutto fisico, da cui ne esce assolutamente vincente.

Mattia BANI 6,5 - Un martello. Spazza tutto quello che passa dalle sue parti.

Giuseppe PEZZELLA 6,5 - Tanta sostanza, spinge tantissimo sulla sua corsia di competenza. Prova anche ad essere utile in zona gol. Unica pecca quello sciagurato retropassaggio per Dzeko, regalo per fortuna non sfruttato dalla Roma.

HERNANI JR. 6,5 - Mastino del centrocampo, morde le caviglie a chiunque sulla mediana. Freddissimo dal dischetto. (Dal 71' Alberto GRASSI 5,5 - Dovrebbe sfruttare al meglio la sua freschezza per tenere alto il pallone ma non riesce nell'obiettivo).

Gaston BRUGMAN 7 - Uno dei migliori di oggi. Ogni azione dei crociati parte dai suoi piedi. Fantastica regia nel mezzo.

Jasmin KURTIC 5,5 - Nella grande festa ducale di oggi è una delle poche note negative. Corre tanto ma spesso a vuoto, non riesce mai a farsi vedere.

Valentin MIHAILA 7,5 - Altra grande partita del rumeno, ancora decisivo. Trova il gol dopo pochi minuti, poi è sempre una costante spina nel fianco nella retroguardia avversaria. (Dall'81' Yann KARAMOH - S.V).

Valentin Mihaila - Parma-Roma Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Graziano PELLE' 7 - In un'ora di partita da titolare fa più di Inglese in tutta questa stagione. Solo questo fa capire la sua grande utilitià, ma soprattutto quanto sia mancato al Parma un attaccante che possa fare reparto da solo. Oggi dirige 'attacco ducale e si procura il rigore del 2-0. (Dal 60' Joshua ZIRKZEE 5 - Entra ma non si vede mai. Sembra al momento totalmente fuori dal progetto Parma).

Dennis MAN 6,5 - Diversi guizzi dai suoi piedi. Anche lui come il connazionale Mihaila ha numeri e velocità. Giocatore molto interessante che finalmente sta prendendo il ritmo del campionato italiano.

All. Roberto D'AVERSA 7 - Oggi non è in panchina, ma finalmente inizia a rivedersi il suo gioco ammirato negli ultimi due anni. Questo Parma è finalmente cinico in avanti e solido in difesa. Dopo mesi comincia anche ad affidarsi ai nuovi innesti del mercato che rispondono presente. La salvezza è lontana pochi punti ora.

L'esultanza dei giocatori del Parma - Parma-Roma Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

=== ROMA ===

Pau LOPEZ 6 - Bravo su Man nella ripresa, poi non viene praticamente mai chiamato in causa.

Roger IBANEZ 4,5 - Sono tanti i giocatori della Roma autori di una partita anonima. Il peggiore però è certamente Ibanez, che spesso è insicuro e poco preciso. Inoltre è lui il colpevole del fallo su Pellé in area di rigore.

Gianluca MANCINI 6,5 - Ruvido quanto basta in difesa, lui non è autore di gravi errori quest'oggi e la sua prestazione è assolutamente sufficiente.

Marash KUMBULLA 5,5 - Non benissim, Mihaila e Man lo mettono spesso in difficoltà. (Dal 59' Bryan CRISTANTE 6 - Entra e ridà un po' di tranquillità al reparto arretrato).

Bruno PERES 5 - Non va mai al cross, avanza col contagocce, tanti buchi anche in fase difensiva. (Dal 59' Bryan REYNOLDS 5,5 - Non certo indimenticabile il suo debutto in Serie A, dato che non riesce mai a mettersi in luce).

Lorenzo PELLEGRINI 6,5 - Bene in entrambe le fasi. Utile in difesa, spesso propositivo in avanti. (Dal 79' Borja MAYORAL 6 - Fonseca lo butta nella mischai e lui rispone con qualche guizzo negli ultimi minuti).

Gonzalo VILLAR 5 - Male. Sovrastato nel mezzo da Hernani e soci. Non riesce mai a creare gioco. (Dal 79' Amadou DIAWARA S.V).

Gonzalo Villar - Parma-Roma Serie A 2020-21 Credit Foto Getty Images

Leonardo SPINAZZOLA 7 - Il migliore degli ospiti. Grandissima prestazione sulla fascia, si guadagna una caterva di angoli e prova a mettere in mezzo decine di cross per gli attaccanti.

PEDRO 4,5 - Ha giocato? Non si è praticamente visto. Assolutamente invisibile. (Dal 59' CARLES PEREZ 6,5 - Entra e prova a dare la sveglia ai suoi. Nel finale crea uno dei tiri più pericolosi degli ospiti).

Stephan EL SHAARAWY 6,5 - Diverse azioni e qualche tiro interessante creato dai suoi piedi. Gli manca però la zampata vincente.

Edin DZEKO 6 - Si vede che non è al meglio ma lotta con le unghie e con i denti su ogni pallone.

All. Paulo FONSECA 5 - Passo indietro per la Roma che perde il quarto posto in zona Champions. Poco da salvare nell'armata di Fonseca, debole dietro e poco propositiva in avanti. Dzeko torna in campo da titolare ma non è al meglio, Pedro non si vede proprio, El Sharaawy ci prova ma con poca convinzione. E così ora i giallorossi sono quinti, superati dall'Atalanta.

Fantacalcio: i consigli per la 27a giornata di Serie A

Serie A Roma, brutta caduta: 0-2 contro un grande Parma 4 ORE FA