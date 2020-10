Gara ricca di gol ed emozioni al "Tardini" nel "derby della Cisa": Spezia (che perde alla vigilia Erlic per la positività all'ultimo tampone Covid) sul doppio vantaggio con Chabot e Agudelo, rimontato dagli acuti di Gagliolo in tap in e Kuckca, su rigore all'ultimo respiro. Grandi rimpianti in casa dei liguri, che colpiscono tre legni e che più volte avrebbero potuto darea agli ospiti il colpo del ko. Ducali a 4 punti, Spezia a quota 5 in classifica.

Il tabellino

PARMA-SPEZIA 2-2

Parma (4-3-3): Sepe; Grassi, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani (53' Karamoh), Brugman (53' Cyprien), Kurtic (79' Sohm); Kucka; Gervinho, Cornelius. All. Liverani.

Spezia (4-3-3): Provedel; Sala (54' Ferrer), Terzi, Chabot, S. Bastoni (63' Dell'Orco); Bartolomei, Agoumé, Pobega (54' Estévez); Agudelo (63' Verde), Nzola (82' Piccoli), Gyasi. All. Italiano. All.: Italiano.

Arbitro: Valerio Marini della sezione di Roma 1.

Gol: 28' Chabot (S), 31' Agudelo (S), 34' Gagliolo (P), 93' rig. Kucka (P).

Assist: S. Bastoni (S, 0-1), Nzola (S, 1-1).

Note - Recupero: 0+4. Ammoniti: Grassi, Pobega, Hernani, Ferrer, Sohm.

La cronaca della partita in 14 momenti chiave

2' - POBEGA VERTICALIZZA PER GYASI SULLA MANCINA! La conclusione in velocità viene bloccata in due tempi da Sepe. Subito bene lo Spezia.

28' - GOL DELLO SPEZIA CON CHABOT! Colpo di testa all'angolino su corner scodellato da Simone Bastoni: 0-1!

31' - GOL DELLO SPEZIA CON AGUDELO! Nzola scarica bene per l'ex Genoa e Fiorentina, che dal limite dell'area lascia andare il mancino e insacca!

34' - GOL DEL PARMA CON GAGLIOLO! Punizione di Brugman e colpo di testa di Kurtic, respinto da Provedel per il tap in del centrale difensivo ducale. Gara riaperta al "Tardini": 1-2!

45' - BRUGMAN! L'uruguaiano arriva dalle retrovie sul suggerimento di Gervinho: palla a lato di poco, su disturbo di Gyasi.

62' - GAGLIOLO! ANCORA LUI! Colpo di testa sugli sviluppi di un corner: palla alta di poco, grandissima occasione per il Parma!

69' - AGOUME DA FUORI AREA! Bolide mancino che colpisce il palo esterno: Spezia vicino al tris!

71' - BARTOLOMEI DENTRO PER GYASI DALLA DESTRA! L'attaccante spezzino non arriva di un nulla sul pallone, in estirada!

76' - VERDE! Gioco di gambe su Pezzella e conclusione da pochi passi: la palla sfiora la traversa. Ancora Spezia!

78' - PALO DELLO SPEZIA! Violento sinistro da fuori di Verde e palla sul legno: Sepe non ci sarebbe mai arrivato!

80' - KARAMOH! L'ex Inter approfitta di un erroraccio di Ferrer e va in porta: conclusione respinta, tuttavia, da Provedel in uscita.

84' - KUCKA MANDA IN PORTA KARAMOH! Ancora una volta, arriva la risposta di Provedel.

87' - KUCKA VICINISSIMO AL 2-2! Grassi crossa dalla destra: lo slovacco, con grande generosità, riesce ad arrivare in scivolata sul pallone, concludendo però a lato!

90'+3 - GOL DEL PARMA CON KUCKA SU RIGORE! Penalty assegnato su ingenuo atterramento in area di Terzi ai danni di Cornelius. Dal dischetto, lo slovacco spiazza Provedel insaccando all'angolino: 2-2.

MVP

Kucka. Ci crede sempre, anche quando il Parma non sembra avere le forze per pervenire alla rimonta. Nel finale, distribuisce palloni a tutto andare, sfiora in estirada il gol all'87' e poi lo trova, meritatamente, trasformando un rigore "bollente" al 93'.

Fantacalcio

Promosso - Chabot: saranno decisamente contenti i fantallenatori che, senza spendere fortune, se lo sono accaparrato all'asta, magari quando era ancora un difensore della Sampdoria. Nella realtà del campo, suo il colpo di testa imparabile che, su assist di Simone Bastoni, stappa il match.

Bocciato - Terzi: non è possibile che un giocatore della sua esperienza mandi all'aria tutti gli enormi sforzi della squadra a tempo scaduto, intervenendo così ingenuamente in area su Cornelius, alla evidente ricerca di un contatto per ottenere il penalty.

Il momento social

Fantacalcio: i consigli per la 5a giornata di Serie A

