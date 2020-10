Probabili formazioni

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Cyprien, Kurtic; Kucka; Karamoh, Cornelius. All. Liverani

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Brunetta, Bruno Alves, Busi, Dezi, Inglese, Mihaila, Osorio, Scozzarella, Sprocati, Valenti

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Deiola, Ricci, Acampora; Verde, Nzola, Gyasi. All. Italiano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Capradossi, Galabinov, Maggiore, Marchizza, Mastinu, Mattiello, Ramos, Zoet

Statistiche Opta

10 precedenti tra Parma e Spezia in Serie B: dopo aver perso cinque dei primi sei (1V), il Parma è rimasto imbattuto nei successivi quattro (1V, 3N).

Il Parma ha vinto solo due delle cinque gare casalinghe in Serie A contro squadre neopromosse dal suo ritorno nel massimo campionato nel 2018/19 (2N, 1P); tuttavia, uno dei due successi è arrivato nel match più recente, 2-0 contro il Lecce, lo scorso gennaio.

Il Parma ha subito gol in nove delle ultime 10 partite di Serie A giocate al Tardini (16 nel parziale): fa eccezione la più recente, ovvero la vittoria per 1-0 contro il Verona.

Il Parma ha perso 10 incontri di Serie A dalla ripresa dei campionati a giugno (5V, 2N): nessuna squadra ha fatto peggio nello stesso periodo (10 anche la SPAL). Tre di queste sconfitte sono arrivate nelle prime quattro gare del torneo in corso (1V).

Un successo e una sconfitta per lo Spezia in trasferta in questa Serie A; l'ultima debuttante ad aver ottenuto almeno quattro punti nelle prime tre gare esterne in assoluto nella competizione è stata il Chievo nel 2001/02 (sei).

Lo Spezia (26) è la squadra che ha utilizzato più giocatori finora in questo campionato: si tratta di un record dopo le prime quattro partite stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (segue il Genoa a 25, sempre nel torneo in corso, ma con una partita in meno).

Parma e Spezia sono due delle tre squadre che hanno subito più gol nel corso delle seconde frazioni di gioco in questo campionato (sei, come il Bologna).

Dopo aver segnato due gol nelle sue prime tre sfide contro squadre neopromosse in Serie A con la maglia del Parma, Gervinho non ha trovato la rete nelle successive sei partite contro queste avversarie.

Yann Karamoh del Parma ha preso parte a cinque gol in Serie A, quattro dei quali nel mese di ottobre (due reti, due assist).

Julian Chabot ha segnato il suo unico gol in Serie A lo scorso luglio contro il Parma, con la maglia della Sampdoria; è uno dei soli tre giocatori dello Spezia ad essere sceso in campo in tutte le quattro gare di questo campionato.

