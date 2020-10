=== PARMA ===

Luigi SEPE 5,5 - Benissimo nel finale sul colpo di testa di Gunter. Male però nelle diverse uscite e nei vari tiri-cross dalla fascia.

Serie A Kurtic gol: il Parma batte 1-0 il Verona 3 ORE FA

Vincent LAURINI 6 - Spinge col contagocce, ma non subisce mai l'offensiva avversaria. (Dal 62' Matteo DARMIAN 6,5 - Entra e con la sua esperienza regala grande tranquillità a tutta la retroguardia. Saluta il Parma con una mezz'ora di gioco di alta classe).

Kastriot DERMAKU 6 - Fa il suo. Favilli e compagni creano pochi problemi, ma lui riesce a cavarsela in ogni occasione.

BRUNO ALVES 6,5 - Partita di difficile valutazione per il portoghese. Inizia male, con tanti falli, un giallo evitabile e tanto nervosismo. Ma nel finale è un muro invalicabile. Respinge ogni pallone arrivato dalle sue parti.

Giuseppe PEZZELLA 7 - Grandissima partita del terzino del Parma. Dalla sua parte non passa nessuno. Difende egregiamente, attacca con convinzione. Salva il risultato in diverse occasioni.

HERNANI 5 - Sempre male. Tantissimi errori in impostazione, sbaglia soprattutto molti passaggi facili. Non riesce ad essere utile ne in fase difensiva, ne in fase offensiva. Inizio anno da brivido. (Dal 62' Riccardo GAGLIOLO 6 - Con il suo ingresso il Parma passa con la difesa a tre/cinque e il Verona non riesce più a passare).

Gaston BRUGMAN 5,5 - Buone geometrie, diversi palloni interessanti per gli attaccanti. Pesa però il clamoroso errore nel contropiede sul finale di partita.

Jasmin KURTIC 6,5 - Trova il gol dopo 30 secondi e diventa, alla fine, assolutamente decisivo. Salta le prime due partite per squalifica e la sua assenza si sente. Torna e riporta equilibrio e aggressività al centrocampo ducale. (Dal 75' Alberto GRASSI S.V).

Juraj KUCKA 6 - Un po' tre quartista, un po' punta centrale, un po' centrocampista. Fa tutti i ruoli possibili e immaginabili in questo match. Tutte le volte che viene chiamato in causa risponde presente.

GERVINHO 6,5 - Un paio di cavalcate delle sue, diverse buone giocate. Non decisivo ma comunque voglioso. Tiene occupata per tutto l'incontro la retroguardia ospite.

Yann KARAMOH 6,5 - Parte bene con la falcata che gli vale l'assist dopo meno di trenta secondi. Poi il Parma non attacca più, ma lui comunque è generoso per tutta la prima frazione. (Dal 62' Andreas CORNELIUS 6 - Liverani lo manda in campo per far salire la squadra e lui esegue al meglio).

ALL. Fabio LIVERANI 6 - Arrivano i tre punti, ma c'è ancora tantissimo da lavorare, dato che il gioco latita. Sono comunque diverse le notizie positive per la squadra ducale oltre alla vittoria: il ritorno di Kurtic, una difesa che non prende gol e un Gervinho abbastanza ispirato.

Marco Silvestri, Verona, Getty Images Credit Foto Getty Images

=== HELLAS VERONA ===

Marco SILVESTRI 6 - Non può nulla sul gol, bravo sui tiri di Kucka, Kurtic e Brugman nella ripresa.

Mert CETIN 5 - Distratto, spesso impreciso, non infonde sicurezza al reparto difensivo. Male quest'oggi, rischia anche il clamoroso autorete. (Dall'86' Lubomir TUPTA S.V).

Koray GÜNTER 6,5 - Il migliore della retroguardia ospite. Puntuale e ordinato, è quello che va pure più vicino al gol del pareggio.

Matteo LOVATO 6 - Il Parma nel primo tempo si va vedere col contagocce in avanti e per lui è un pomeriggio tranquillo. Poi si fa male a fine primo tempo e deve lasciare il campo. (Dal 44' Darko LAZOVIC 5,5 - Nel secondo tempo l'Hellas gioca peggio che nella prima frazione. Lui fatica enormemente su Gervinho quando parte in progressione)

Marco Davide FARAONI 5 - Su quella fascia gioca Pezzella e per lui oggi non ce n'è. Sovrastato dall'avversario.

Adrien TAMEZE 6,5 - Canta e porta la croce a metà campo: attivissimo sia in fase di costruzione che di interdizione.

Ivan ILIC 7: Giovanissimo, ma con enorme personalità. Il centrocampista del Verona, soprattutto nel primo tempo, domina la scena. Le palle in mezzo sono tutte sue, ottima prova in cabina di regia.

Federico DIMARCO 5 - Non malissimo nel complesso, ma il suo errore ad inizio partita è decisivo per il risultato finale.

Antonin BARAK 5,5 - Alcune buone giocate sulla tre quarti, ma anche tanti errori e passaggi sbagliati. (Dal 57' Eddie SALCEDO 5,5 - Entra in campo con tanta voglia, ma la sua verve si spegne praticamente subito).

Mattia ZACCAGNI 6 - Qualche giocata interessante, riesce a far partire Favilli nello spazio in diverse occasioni. (Dal 57' Ebrima COLLEY 6,5 - Uno dei migliori. Cerca di suonare la sveglia con il suo ingresso, subito sgusciante tra le maglie della difesa del Parma).

Andrea FAVILLI 6 - Qualche buona occasione nel primo tempo, diversi scatti importanti. Nella ripresa cala, come tutta la squadra.

All. Ivan JURIC 5 - Male ma non malissimo. Ci aspettavamo di più da questo Hellas al Tardini, invece incappa nella prima sconfitta stagionale. Bene nel primo tempo, male nella ripresa, il Verona non riesce mai comunque ad essere pericoloso in fase offensiva. Certo è che questa squadra, in fin dei conti, ha fatto una sola rete in tre partite. Forse la classifica è fin troppo generosa.

Fantacalcio: i consigli per la 3a giornata di Serie A

Serie A Kurtic gol: il Parma batte 1-0 il Verona 3 ORE FA