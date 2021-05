Calcio

Paulo Fonseca prima del derby della Capitale: "Lascio Roma con orgoglio non con rimpianto"

SERIE A - Paulo Fonseca, allenatore della Roma, analizza così la vigilia di Roma-Lazio: "Lascio con grande orgoglio per essere stato l'allenatore della Roma. Quando lasciamo c'è un sentimento di ingiustizia, ma per me non è così. Con tanti giocatori a disposizione e meno infortuni saremmo potuti arrivare in un'altra posizione".

00:01:24, un' ora fa