Stefano Pioli torna a parlare dopo la sconfitta subita dal Milan in Europa League contro il Lille. Per prima cosa, ci si aspetta dalla squadra una scossa per riscattarsi dal passo falso.

Non ci siamo espressi nel modo migliore, abbiamo abbassato il livello delle prestazione e abbiamo pagato caro. Abbiamo analizzato gli aspetti positivi e negativi, dobbiamo mettere in campo una prestazione diversa.

Che gara ci si deve aspettare contro il Verona? "Dal punto di vista dello spirito ci saremo - promette - dobbiamo mantenerlo, e chiaramente migliorarlo. Domani dobbiamo mettere in campo una prestazione da Milan, dal punto di vista tecnico e fisico, dobbiamo essere preparati contro il Verona".

Il fatto di essere primi in classifica non dà alcuna garanzia: "Significa che stiamo facendo un buon lavoro, ma prendiamo la partita di domani con intensità. Il Lille? Dentro la gara ci sono aspetti tattici, che stiamo analizzando, e l'aspetto psicologico. Dobbiamo ripartire da entrambi. Sappiamo che la competitività del campionato è alta e bisogna essere al massimo dell'attenzione".

Si passa poi a parlare di Ibrahimovic, della sua reazione e della possibilità che giochi sempre: "Parlo spesso con i miei giocatori, lo faccio sempre, sia nei momenti positivi che negativi. Siamo tutti nella stessa direzione, cerchiamo di trovare l'aspetto migliore per la squadra. L'altra sera il livello nostro non è stato ottimale. Valutiamo gara per gara le condizioni dei giocatori. Se l'ho utilizzato è perchè abbiamo ritenuto giusto usarlo in queste gare. Strada facendo valuteremo, cambiano le gare, gli avversari e le condizioni. Ma non guardiamo troppo in là, ragioniamo una partita alla volta".

Questo Milan rischia di avere eccessive aspettative? "Le pressioni ce le creiamo da soli, siamo molto rigidi con noi stessi, vogliamo essere ambiziosi. Quello che dicono gli addetti ai lavori non ci interessa, non ci preoccupa. L'importante è rimanere concentrati, vogliamo crescere e a provare a vincere le partite".

Ci sarà spazio per Hauge e Rebic? "Hauge? Siamo tanti in quel ruolo lì, è un giocatore forte, ci darà soddisfazioni, ma è giusto ragionare partita dopo partita. Dipende dalle condizioni dei giocatori. Rebic non credo sia pronto per giocare dall'inizio, non è al 100% e mi auguro di averlo al meglio dopo la sosta. Ha avuto un problema fastidioso e sta recuperando".

