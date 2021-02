Calcio

Pioli conferenza dopo Spezia-Milan: "Peggiore partita dell'anno, sconfitta meritata"

SERIE A - Stefano Pioli, allenatore del Milan, commenta la sconfitta netta contro lo Spezia la prima in trasferta della stagione in campionato: "Perso meritatamente contro una squadra che ha giocato meglio di noi, questa è stata la nostra prima vera sconfitta. Serata no a cui fatico a trovare una spiegazione".

