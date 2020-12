Calcio

Pioli: "Essere primi nel 2020 non ci dà nessun trofeo"

Al termine della sfida vinta dal suo Milan contro la Lazio, il tecnico rossonero Stefano Pioli esprime tutta la sua soddisfazione per il risultato e, più in generale, per il 2020 del Milan. L'allenatore, poi, fissa gli obiettivi in vista della prossima stagione.

