Pirlo: "Cambio Cristiano Ronaldo? Prima volta che lo vedo contento di uscire. Su Calvarese..."

SERIE A - Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, si gode il successo strappato con un secondo tempo in 10 contro 11 contro l'Inter campione d'Italia: "Gara condizionata dall'espulsione di Bentancur, che è da rivedere, vincere contro l'Inter in 10 non è facile e l'abbiamo fatto grazie ad un grande spirito di squadra perché vogliamo ancora continuare la rincorsa Champions".

00:01:02, un' ora fa