Calcio

Pirlo difende Ronaldo: "Meno brillante? No, ha aiutato la squadra"

SERIE A - Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato a margine della vittoria per 2-0 sul campo della Sampdoria. Qualche critica a Ronaldo, ma Pirlo non ci sta: "Ha aiutato la squadra, poi comunque ci può stare un po' di stanchezza in un periodo in cui si gioca tanto".

