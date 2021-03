Un marzo da dimenticare. A quasi due settimane dall’eliminazione contro il Porto in Champions League, la Juventus chiude il terzo mese di questo 2021 con una sconfitta inattesa e dolorosissima in campionato contro il Benevento che, non vinceva da 11 partite, e sigla l’impresa della vita sbancando l’Allianz Stadium di Torino con una rete di Gaich a metà ripresa, su clamoroso errore di Arthur in impostazione. Una sconfitta che potrebbe aver scritto la parola fine alla rimonta scudetto, visto che con 11 partite da giocare i punti di distanza restano 10. Andrea Pirlo però non si arrende e ai microfoni di Sky Sport sprona la squadra a onorare questo finale di stagione.

"Dobbiamo continuare a credere nello Scudetto, dobbiamo continuare il nostro percorso, il nostro lavoro, per cercare di essere sempre lì. L’obiettivo non cambia, bisogna cambiare la testa: la maglia è importante e va sempre onorata. C’era la voglia di vincere col Benevento ma sapevamo sarebbe stata difficile. Si difendono bene, bisognava avere calma ma abbiamo sbagliato tanto e purtroppo non abbiamo portato a casa il risultato. CR7 e Morata poco incisivi? Sapevamo di affrontare una squadra che ti costringe a non giocare bene, sono le classiche partite in cui se la sblocchi viene tutto facile. Se non riesci diventa una partita brutta. Dovevamo avere un atteggiamento diverso, cercare la voglia di raggiungere il risultato perché potevamo accorciare".

Andrea Pirlo Credit Foto Getty Images

"Arthur ha commesso un errore di leggerezza, il mio voto? Datelo voi..."

Ora avremo due settimane per ragionare. L’errore di Arthur? Ha commesso un errore non da lui, strano perché non ha visto l’avversario. Era più facile lo scarico sul portiere, il passaggio orizzontale davanti all’area è pericoloso. È un errore di leggerezza, come ne abbiamo commessi tanti. Non bisogna prendere uno schiaffo sempre per reagire. Mi sembra prematuro parlare del derby, ci sono due settimane davanti e con tanti giocatori in nazionale. Un voto? Non mi giudico, lo fate già voi in tanti e spetta a voi”

Pirlo: "Stop Inter per Covid? Fortunati a fermarsi ora..."

