Calcio

Pirlo: "La sentenza di Juventus-Napoli? Hanno preso in giro le altre squadre, ci dispiace"

SERIE A - Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa al termine della gara contro la Fiorentina, una sconfitta per 0-3 che lascia l'amaro in bocca ai bianconeri nell'ultimo match del 2020: il tecnico analizza l'atteggiamento già vacanziero dei suoi. L'analisi verte anche sulla sentenza che ha ribaltato il 3-0 a tavolino di Juventus-Napoli...

