Calcio

Pirlo: "Ronaldo e Georgina a Courmayeur? Fuori dal campo è un libero cittadino..."

SERIE A - Andrea Pirlo parla delle polemiche che hanno coinvolto Cristiano Ronaldo per la violazione della zona arancione nel giorno di Juve-SPAL, gara in cui il portoghese non era convocato: "Ronaldo aveva il giorno libero e ognuno nella vita privata è libero di fare quello che vuole. Qua sono sotto mio controllo, fuori sono cittadini liberi e ognuno si prende proprie responsabilità".

00:00:34, 156 Visualizzazioni, 40 minuti fa