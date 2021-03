Calcio

Pirlo sul caso Inter-Sassuolo: "Fortunati a fermarsi ora causa Covid, Nazionali non partiranno..."

JUVENTUS - Andrea Pirlo nella conferenza di vigilia di Juventus-Benevento ha detto la sua sulla decisione dell'ATS di rinviare giovedì lo svolgimento di Inter-Sassuolo a seguito del focolaio Covid "Noi e altre squadre siamo andati a giocare con dei malati. Per l'Inter è una fortuna perché avrà la possibilità di lavorare non mandandoli neanche in nazionale...".

