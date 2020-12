Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

CROTONE-SPEZIA (Sabato ore 15:00)

RIVIERE A DISPOSIZIONE, OUT NZOLA

Torna tra i convocati Riviere, che partirá in panchina dopo la lunga assenza. Davanti Messias e Simy. Nello Spezia Terzi titolare dietro, Pobega fa la mezz'ala, Farias completa il tridente con Piccoli e Gyasi. Nzola non é convocato per gravi problemi familiari.

TORINO-UDINESE (Sabato ore 18:00)

LUKIC DAL 1', OKAKA NON CONVOCATO

Giampaolo ritrova Lukic e cambia modulo. 4-3-1-2 col serbo trequartista. Bremer in vantaggio su Lyanco. Singo a destra. Nell'Udinese Deulofeu si candida come titolare accanto a Pussetto. Okaka non convocato. Ok Pereyra.

LAZIO-VERONA (Sabato ore 20:45)

NIENTE TURNOVER PER INZAGHI, KALINIC NON RECUPERA

Inzaghi con la Lazio migliore, nonostante le fatiche di Champions. Immobile e Correa davanti, Radu dietro, Luis Alberto in mezzo. Nel Verona non recupera Kalinic: gioca ancora Di Carmine. Lovato titolare.

CAGLIARI-INTER (Domenica ore 12:30)

NANDEZ E SIMEONE OK, VIDAL OUT

Di Francesco ritrova Simeone e Nandez, con tampone negativo entrambi, non ancora Godin. Zappa a destra, Pavoletti comunque favorito davanti. Nell'Inter non recupera Vidal. Barella resta in forse, davanti Sanchez insidia Lautaro. Piú Darmian che Hakimi a destra.

ATALANTA-FIORENTINA (Domenica ore 15:00)

FUORI ILICIC E GOMEZ, CASTROVILLI IN DUBBIO

Gasperini sceglie Muriel e Pessina a ridosso di Zapata, con Malinovskyi in lizza per una maglia. Riposa anche Gosens. Nella Fiorentina Castrovilli resta in dubbio per il guaio muscolare: pronto Bonaventura. Lirola in vantaggio su Caceres a destra.

BOLOGNA-ROMA (Domenica ore 15:00)

SKORUPSKI FUORI UN MESE, OK SMALLING, VERETOUT, PELLEGRINI

Mihajlovic perde anche il portiere: gioca Da Costa, perché Skorupski non sará disponibile prima di gennaio. Vignato favorito su Sansone per completare il tridente. Nella Roma rientrano dal 1' Kumbulla e Smalling. Si sono allenati in gruppo e sono arruolabili Veretout e Pellegrini. Carles Perez favorito per sostituire Pedro.

NAPOLI-SAMPDORIA (Domenica ore 15:00)

MERTENS PRIMA PUNTA, GABBIADINI ANCORA KO

Gattuso non fa turnover. Napoli con i migliori. In mezzo Bakayoko, Zielinski trequartista, Mertens davanti. Nella Sampdoria Keita non ancora pronto, Gabbiadini ancora ko: Verre e Ramirez in corsa per affiancare l'ex Quagliarella. Damsgaard a sinistra.

GENOA-JUVENTUS (Domenica ore 18:00)

PJACA DA EX, ZAPATA KO, MORATA A DISPOSIZIONE

Maran valuta un coperto 4-4-2. Dietro ko Zapata, gioca Masiello. Davanti Pjaca con Scamacca. Nella Juventus 11 molto simile a quello di Barcellona. Morata dovrebbe partire titolare, visto che gli é stata tolta una giornata di squalifica, due ballottaggi aperti: Ramsey o Chiesa, McKennie o Rabiot.

MILAN-PARMA (Domenica ore 20:45)

NIENTE DA FARE PER IBRA, KJAER E KUCKA

Pioli sempre senza Ibrahimovic e Kjaer. Giocano Gabbia e Rebic. Diaz favorito su Hauge. Nel Parma sempre ko Kucka. Hernani mezz'ala, davanti Cornelius, dietro fiducia ad Osorio.

