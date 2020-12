Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

UDINESE-CROTONE (martedì ore 18:30)

ANCORA DEULOFEU-PUSSETTO, BENALI NON RECUPERA

Gotti sceglie Becao come sostituto di Nuytinck. In mezzo torna Arslan. Davanti ancora Pussetto e Deulofeu. Nel Crotone due dubbi: Golemic o Cuomo dietro, Vulic o Riviere al posto di Benali (che non rientra). Se gioca l'ex attaccante del Cosena, arretra Messias a far la mezz'ala.

BENEVENTO-LAZIO (martedì ore 20:45)

FIDUCIA A LAPADULA, OUT ACERBI

Inzaghi punta ancora su Lapadula, con Caprari e Ionita a ridosso. Tornano tra i convocati Viola e Iago Falque, che iniziano in panchina. Nella Lazio non ce la fa Acerbi, mentre Luis Alberto, tornato in gruppo, potrebbe riposare. Correa e Immobile davanti. Hoedt dietro.

JUVENTUS-ATALANTA (mercoledì ore 18:30)

RIPOSA DE LIGT, SCALPITA MURIEL

Pirlo potrebbe dare un turno di riposo a De Ligt, Bentancur e Chiesa. Davanti Morata in vantaggio su Dybala, Ramsey favorito dal 1'. Nell'Atalanta sempre out Ilicic, Gomez e Pasalic (pubalgia). Malinovskyi appoggia la coppia Muriel-Zapata. Romero titolare.

FIORENTINA-SASSUOLO (mercoledì ore 20:45)

RIBERY E CALLEJON OK, CAPUTO NON RIENTRA

Prandelli valuta qualche cambio dopo la debacle di Bergamo. Barreca sostituisce l'indisponibile Biraghi. Borja Valero fa lo stesso con Amrabat. Ribery e Callejon nel tridente. Nel Sassuolo Ayhan cerca una maglia dietro. Raspadori si candida come punta, Boga gioca. Caputo sempre ko.

GENOA-MILAN (mercoledì ore 20:45)

SCAMACCA NON SI TOCCA, IBRA OK, VUOLE GIOCARE

Maran continua con il 4-4-2. Rovella confermato, dubbio davanti per il partner di Scamacca: Shomurodov in lizza con Pandev e Pjaca. Nel Milan out Bennacer, ma rientra Ibrahimovic, che si é allenato in gruppo e vuole giocare. Rebic esterno, Tonali in mezzo. Occhio a Dalot a destra.

INTER-NAPOLI (mercoledì ore 20:45)

RUIZ E LOZANO TITOLARI, SI FERMA HAKIMI

Conte sceglie Darmian per sostituire Hakimi, che sará out dopo l'infortunio di Cagliari. Lautaro con Lukaku, Gagliardini per Eriksen. Nel Napoli, al completo, rientrano dal 1' Ruiz e Lozano. Mertens punta, Mario Rui a sinistra.

PARMA-CAGLIARI (mercoledì ore 20:45)

CORNELIUS PREFERITO A INGLESE, OK SIMEONE E NANDEZ, GODIN NEGATIVO

Liverani punta ancora su Cornelus, con Karamoh e Gervinho ai lati. Scozzarella in regia, Osorio dietro. Nel Cagliari Nandez e Simeone tornano titolari. Godin é negativo, ma non verrá rischiato. Ok Klavan invece.

SPEZIA-BOLOGNA (mercoledì ore 20:45)

NZOLA DOVREBBE ESSERCI, HICKEY COL COVID, VIGNATO GIOCA

Italiano spera di avere a disposizione Nzola, che ha saltato la trasferta di Crotone. Bartolomei insidia Estevez, Gyasi e Farias nel tridente. Bologna sempre piú in emergenza: Hickey ha il Covid, Mbaye stará fuori oltre un mese. A sinistra Denswil, confermato Vignato sulla trequarti.

VERONA-SAMPDORIA (mercoledí ore 20:45)

DI CARMINE DAVANTI, GIOCA ADRIEN SILVA

Juric conferma il pacchetto arretrato della trasferta a Roma. Faraoni e Dimarco esterni, Di Carmine fa la punta. Nella Sampdoria Adrien Silva al posto di Thorsby. Verre appoggia Quagliarella. A sinistra Jankto. Niente da fare per Keita.

ROMA-TORINO (giovedì ore 20:45)

SMALLING OK, LUKIC E BONAZZOLI TITOLARI

Fonseca rilancia Smalling dietro e deve valutare Kumbulla, uscito anzitempo dal match contro il Bologna. Pedro dal 1'. Nel Torino cambio di modulo e uomini. In campo Bremer, Lukic, Bonazzoli.

