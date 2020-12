Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

INTER-CROTONE (Domenica ore 12:30)

VIDAL E HAKIMI TITOLARI, SIMY FAVORITO SU RIVIERE

Conte schiera l’Inter migliore. Bastoni dietro, Hakimi a destra, Vidal in mezzo. Sanchez forse in panchina. Nel Crotone Messias confermatissimo davanti con Simy (favorito su Riviere). Qualche speranza per Benali, che oggi é tornato in gruppo.

ATALANTA-SASSUOLO (Domenica ore 15)

BALLOTTAGGIO PESSINA-MALINOVSKYI, CONFERMA PER TRAORÉ

Gasperini, sempre senza Toloi e Pasalic, sceglie Palomino e Ilicic dal 1’. Ballottaggio aperto tra Malinovskyi e Pessina. Zapata titolare. Nel Sassuolo Berardi, Traoré, Boga e Caputo. Obiang favorito come mediano.

CAGLIARI-NAPOLI (Domenica ore 15)

PROBLEMA PER GODIN, OUT KOULIBALY E MERTENS

Godin si é fermato per un problema al soleo. Quasi sicuramente salterà la sfida col Napoli. Nainggolan al massimo in panchina. Nel Napoli sempre out Osimhen, Mertens, Koulibaly. Giocano Petagna, Ruiz e Maksimovic.

FIORENTINA-BOLOGNA (Domenica ore 15)

BARRECA PER BIRAGHI, ORSOLINI GIOCA

Prandelli conferma lo stesso schema visto a Torino con la Juventus. Barreca in vantaggio su Venuti per sostituire Biraghi. Vlahovic con Ribery davanti. Nel Bologna Orsolini recuperato e titolare. Dijks favorito su Hickey. Palacio punta.

GENOA-LAZIO (Domenica ore 15)

PANDEV OUT, CHANCE PER MURIQI

Ballardini continua con il 3-5-2. Criscito nei tre dietro, ok Zappacosta a destra, mentre Destro con Pjaca davanti (Pandev é out). Nella Lazio ko anche Luiz Felipe. Leiva e Acerbi sono recuperati. Muriqi in coppia con Immobile.

PARMA-TORINO (Domenica ore 15)

GERVINHO NON RECUPERA, VERDI CON BELOTTI

Liverani non recupera Gervinho. Gioca ancora Karamoh accanto a Cornelius. Ok Hernani. Nel Torino rientra Lyanco dietro, Rodriguez a sinistra, Verdi appoggia Belotti.

ROMA-SAMPDORIA (Domenica ore 15)

PEDRO E SPINAZZOLA KO, VERRE DAL 1’

Fonseca, senza Spinazzola e Pedro ai box per guai muscolari, sceglie Villar in mediana e Pellegrini piú avanzato. Bruno Peres a sinistra. Nella Samp ok Yoshida e Jankto. Candreva si gioca una maglia con Damsgaard, Verre sostiene Quagliarella.

SPEZIA-VERONA (Domenica ore 15)

NZOLA NON SI DISCUTE, RIECCO BARAK

Italiano, senza Ferrer, sceglie Sala a destra. Gyasi, Nzola e Farias nel tridente. Nel Verona rientra Barak dalla squalifica. Salcedo prima punta, Kalinic e Vieira vicini al rientro ma non ancora pronti.

BENEVENTO-MILAN (Domenica ore 18)

INSIGNE E CAPRARI OK, ANCHE SAELEMAEKERS KO

Inzaghi sceglie uno schieramento offensivo: Insigne e Caprari sostengono Lapadula. In regia Schiattarella. Nel Milan, oltre a Hernandez squalificato, mancherá anche Saelemaekers. Ibra non rientra. In campo Dalot, dietro riecco Kjaer, davanti Leao, Diaz e Rebic con Calhanoglu.

JUVENTUS-UDINESE (Domenica ore 20.45)

SEMPRE MORATA-RONALDO, LASAGNA CON PUSSETTO

Pirlo non cambia assetto e uomini. Senza Cuadrado spazio a Danilo e Kulusevski a destra. McKennie con Bentancur in mezzo, Morata-Ronaldo davanti. Nell’Udinese difesa obbligata: ; Bonifazi, De Maio, Samir. Davanti Lasagna e Pussetto.

