Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Classifiche e risultati

Serie A Milan-Juventus: probabili formazioni e statistiche 7 ORE FA

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

CAGLIARI-BENEVENTO (Mercoledì ore 12:30)

GODIN NON RECUPERA, KO LETIZIA

Di Francesco non ritrova Godin: gioca ancora Ceppitelli. Nainggolan potrebbe partire titolare in mediana. Nel Benevento Barba e Foulon esterni, visto il ko di Letizia. Davanti ancora Lapadula.

ATALANTA-PARMA (Mercoledì ore 15:00)

RIENTRA TOLOI, OUT OSORIO, IACOPONI E KUCKA

Gasperini recuper Toloi dietro. Possibile un leggero turnover. Muriel e Mojica in pre-allarme. Nel Parma si fermano Osorio, Kucka e Iacoponi. Busi a destra, Brugman in regia, conferma per Karamoh davanti. Gervinho, rientrato a Parma, si allena a parte.

BOLOGNA-UDINESE (Mercoledì ore 15:00)

KO DE SILVESTRI, CROCIATO PER PUSSETTO

Mihajlovic perde De Silvestri e allarga Tomiyasu. Svanberg per Dominguez. Orsolini favorito su Skov Olsen. Nell’Udinese brutte notizie per Pussetto: rottura del legamento crociato. In attacco Forestieri favorito su Nestorovski. Dietro rientra Becao.

CROTONE-ROMA (Mercoledì ore 15:00)

RIECCO SIMY, NIENTE DA FARE PER PEDRO

Stroppa ha due dubbi: Magallan o Marrone dietro, Eduardo o Vulic in mediana. In attacco torna Simy dal 1’ con Messias. Nella Roma possibile un po’ di turnover. Non recupera Pedro. In allerta Cristante, Kumbulla e Carles Perez.

LAZIO-FIORENTINA (Mercoledì ore 15:00)

ESCALANTE IN REGIA, FIDUCIA IN VLAHOVIC

Inzaghi, sempre senza Correa e Fares, perde anche Leiva per squalifica. In regia Escalante, davanti duello tra Caicedo e Muriqi. Nella Fiorentina rientra dalla squalifica Biraghi. Borja Valero in regia, Vlahovic in coppia con Ribery.

SAMPDORIA-INTER (Mercoledì ore 15:00)

CANDREVA GIOCA DA EX, LUKAKU AL MASSIMO IN PANCHINA

Ranieri con un paio di dubbi. Yoshida (favorito) o Colley dietro, Quagliarella (favorito) o La Gumina davanti. Candreva e Jankto invece saranno gli esterni. Nell’Inter Lukaku fuori causa e al massimo in panchina. Gioca Sanchez. Gagliardini mezz’ala.

SASSUOLO-GENOA (Mercoledì ore 15:00)

RIECCO DJURICIC, OUT PANDEV E ZAPATA

De Zerbi ritrova Djuricic sulla trequarti dopo la punizione. Toljan a destra, Rogerio a sinistra. Nel Genoa out Pandev e Zapata, fermi per problemi muscolare. Shomurodov-Destro tandem d’attacco, gioca ancora Czyborra.

TORINO-VERONA (Mercoledì ore 15:00)

GIAMPAOLO NON CAMBIA, KALINIC DEVE RITROVARE LA CONDIZIONE

Torino con lo stesso 11 che ha vinto a Parma. Gojak inizia in panchina, cosí come Nkoulou. Verdi appoggia Belotti. Nel Verona Kalinic punto di riferimento davanti. Tameze e Veloso in mezzo, Gunter potrebbe trovare una maglia da titolare dietro. Confermatissimi Zaccagni e Barak.

NAPOLI-SPEZIA (Mercoledì ore 18:00)

RRAHMANI E HYSAJ IN LIZZA, MAGGIORE DAL 1’

Gattuso, sempre senza Koulibaly, Mertens e Osimhen, potrebbe dare spazio a Rrahmani e Hysaj, che finora hanno giocato meno. Petagna in attacco, Meret in porta. Nello Spezia Vignali e Marchizza esterni, Maggiore mezz’ala. Farias favorito su Agudelo. Chabot ed Estevez squalificati.

MILAN-JUVENTUS (Mercoledì ore 20:45)

KRUNIC IN MEZZO, RIENTRA RABIOT

Pioli, senza Tonali e Bennacer, punta su Krunic accanto a Kessié in mezzo. Davanti ancora Leao, Castillejo in vantaggio su Diaz. Nella Juventus, priva di Alex Sandro (Covid) e Morata (affaticato), rientra Cuadrado e viene confermato Dybala. Rabiot in vantaggio su McKennie.

Fantacalcio: i consigli per la 16a giornata di Serie A

Serie A Napoli-Spezia: probabili formazioni e statistiche 7 ORE FA