Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

BENEVENTO-ATALANTA (Sabato ore 15:00)

CAPRARI GIOCA, ZAPATA DALL’INIZIO

Inzaghi sceglie Caprari e Insigne con Lapadula. Improta favorito su Foulon come terzino. Letizia out per almeno un mese. Nell’Atalanta rientra Romero, viene confermato Toloi dietro. Pessina e Ilicic sostengono Zapata.

GENOA-BOLOGNA (Sabato ore 18:00)

DESTRO IN VANTAGGIO SU SCAMACCA, DENTRO DOMINGUEZ

Ballardini conferma l’assetto delle ultime uscite. Zapata non recupera, Ghiglione a destra, Destro in coppia con Shomurodov. Nel Bologna Dominguez al posto dello squalificato Svanberg. Dietro ok Paz con Danilo. Davanti ok Orsolini.

MILAN-TORINO (Sabato ore 20:45)

KO CALHANOGLU, VERDI CON BELOTTI

Pioli conta le assenze: : Bennacer, Calhanoglu, Gabbia, Ibrahimovic (non ancora pronto), Krunic, Rebic, Saelemaekers. In mezzo Tonali, Diaz sulla trequarti, Leao punta. Nel Torino 3-5-1-1 con Verdi in appoggio a Belotti.

ROMA-INTER (Domenica ore 12:30)

IN GRUPPO SPINAZZOLA, GIOCA VIDAL

Fonseca recupera Spinazzola, che si é allenato regolarmente in gruppo. Pellegrini e Mkhitaryan in avanti con Dzeko. Nell’Inter Vidal mezz’ala, Young a sinistra, Lukaku con Lautaro. D’Ambrosio starà fuori un mese.

PARMA-LAZIO (Domenica ore 15:00)

D’AVERSA CAMBIA TANTO, RIECCO LEIVA

D’Aversa torna sulla panchina emiliana e cambia diverse cose. Si torna al 4-3-3 puro, con Brugman in regia, Mihaila esterno e Cornelius punta. Da valutare Gervinho.

UDINESE-NAPOLI (Domenica ore 15:00)

NESTOROVSKI CON LASAGNA, OK PETAGNA

Gotti perde anche Forestieri. Scelte obbligate davanti, con Lasagna-Nestorovski tandem offensivo. Nel Napoli un paio di novitá: Hysaj a sinistra, Petagna punta centrale. Da valutare Politano.

VERONA-CROTONE (Domenica ore 15:00)

CONFERMA PER KALINIC, SIMY ANCORA CON MESSIAS

Juric, riperde Veloso, sceglie Ilic in mezzo. Magnani in vantaggio su Gunter, Barak e Zaccagni dietro a Kalinic. Nel Crotone ancora Messias e Simy in attacco. Magallan scalpita dietro, niente da fare per Benali.

FIORENTINA-CAGLIARI (Domenica ore 18:00)

KOUAMÉ CON VLAHOVIC, SIMEONE FAVORITO SU PAVOLETTI

Prandelli rilancia Milenkovic dietro, sceglie Pulgar in mezzo con Amrabat e Bonaventura. Sono out Ribery e Castrovilli (squalificato): Kouamé in coppia con Vlahovic davanti. Nel Cagliari Simeone in vantaggio su Pavoletti, ok Nainggolan, mentre non rientra Godin.

JUVENTUS-SASSUOLO (Domenica ore 20:45)

DEMIRAL CERCA SPAZIO, OUT BERARDI

Pirlo potrebbe dare riposo a Danilo e a Bentancur. Pronti Demiral e Arthur. Da valutare Ronaldo: se riposa gioca Kulusevski con Dybala. Morata non verrá rischiato. Nel Sassuolo Toljan a destra, Lopez in mezzo, Traoré al posto di Berardi, che non recupera.

SPEZIA-SAMPDORIA (Domenica ore 20:45)

GYASI E POBEGA TITOLARI, KEITA FAVORITO SU QUAGLIARELLA

Italiano sceglie dall’inizio Pobega e Gyasi. Chabot al posto dello squalificato Ismajli. Nella Sampdoria confermatissimi Candreva e Damsgaard. Keita in vantaggio su Quagliarella per il ruolo di prima punta.

