Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

LAZIO-ROMA (venerdì ore 20:45)

CORREA CI PROVA, RIECCO LULIC, PEDRO CONVOCATO

Inzaghi dovrá valutare solo Correa, che si é allenato parzialmente col gruppo e potrebbe andare almeno in panchina. Strakosha ko, gioca Reina. Per il resto formazione fatta. Tra i convocati si rivede anche Lulic. Nella Roma ristabilito Pedro, che inizia in panchina, così come Kumbulla. Karsdorp e Villar titolari.

BOLOGNA-VERONA (Sabato ore 15:00)

RIENTRA DE SILVESTRI, KALINIC OK

Il Bologna ritrova De Silvestri a destra e forse anche Skorupski in porta (decisiva la rifinitura). Orsolini in vantaggio su Skov Olsen. Nel Verona confermato Ilic accanto a Tameze. Kalinic prima punta.

TORINO-SPEZIA (Sabato ore 18:00)

SEGRE DA PLAY, NZOLA VERSO IL FORFAIT

Segre sostituisce lo squalificato Rincon. Meité ormai in viaggio verso Milano, Verdi appoggia Belotti. Nello Spezia guaio Nzola: l’attaccante sente dolore e rischia il forfait: pronto Piccoli. Conferma per Agoumé in regia. Ko anche Agudelo.

SAMPDORIA-UDINESE (Sabato ore 20:45)

KEITA O QUAGLIARELLA? PEREYRA CON LASAGNA

Ranieri ha solo due dubbi: Verre o Ramirez e Keita o Quagliarella. L’attacco verrà deciso all’ultimo. Damsgaard sostituisce lo squalificato Jankto a sinistra. Nell’Udinese Pereyra in avanti con Lasagna. Nestorovski inizia in panchina.

NAPOLI-FIORENTINA (Domenica ore 12:30)

MERTENS É PRONTO, RIBERY OK

Gattuso ritrova Mertens e potrebbe anche lanciarlo dal primo minuto. Ballottaggio con Petagna. Dietro ok Koulibaly in coppia con Maksimovic. Nella Fiorentina rischia una nuova esclusione Pezzella: dovrebbe giocare Martinez Quarta. Ribery ristabilito e pronto a giocare. Vlahovic davanti.

CROTONE-BENEVENTO (Domenica ore 15:00)

SIMY DAL 1’, SCHIATTARELLA POSITIVO

Stroppa sceglie Rispoli come sostituto dello squalificato Reca. Djidji favorito su Magallan e Cuomo. In attacco con Messias c’é Simy. Fuori causa per infortunio Molina, Marrona, Benali e Cigarini. Nel Benevento Maggio e Foulon terzini, Barba centrale con Glik. Sau e Insigne a ridosso di Lapadula. Schiattarella positivo al Covid, gioca Dabo.

SASSUOLO-PARMA (Domenica ore 15:00)

LOPEZ GIOCA, CONFERMA DEFREL, KUCKA IN GRUPPO

De Zerbi ha qualche dubbio e dovrá valutare le condizioni di alcuni. Rischia una nuova esclusione Djuricic: Traoré, Defrel, Boga sostengono Caputo. Lopez in regia. Nel Parma uomini contati, ma rientra Kucka. Gervinho e Inglese nel tridente, dietro ancora Balogh.

ATALANTA-GENOA (Domenica ore 18:00)

PESSINA E ILICIC DALL’INIZIO, DESTRO CON SHOMURODOV

Gasperini schiera la miglior Atalanta possibile. Toloi, Romero, Gosens, Pessina, Ilicic e Zapata tutti in campo. Nel Genoa Zappacosta e Criscito esterni. In attacco Destro e Shomurodov.

INTER-JUVENTUS (Domenica ore 20:45)

BROZOVIC E VIDAL TITOLARI, MCKENNIE E CHIESA IN RECUPERO

Conte con l’11 tipo: Vidal e Barella le mezz’ali accanto a Brozovic. Lu-La davanti. Nella Juventus da valutare McKennie e Chiesa, che sembrano essere in recupero. Ramsey gioca, cosí come Bentancur. Ronaldo e Morata in attacco.

CAGLIARI-MILAN (Lunedì ore 20:45)

SIMEONE PREFERITO A PAVOLETTI, IBRA DA SUBITO

Di Francesco, senza Nandez, si affida a Ounas a destra. Ok Nainggolan, davanti Simeone piú di Pavoletti. Nel Milan Ibra dal 1’, in recupero Saelemaekers, che potrebbe anche essere convocato. Tonali in mediana, Calabria a destra.

