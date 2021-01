Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

BENEVENTO-TORINO (Venerdì ore 20:45)

IAGO DALLA PANCHINA, VERDI CON BELOTTI

Inzaghi ha dichiarato che utilizzerá Iago Falque a gara in corso e non dal 1’: c'é Tello nel tridente con Caprari e Lapadula (Insigne sta meglio, ma inizia in panchina). Caldirola ok dietro. Nel Torino Nicola non stravolge le carte in tavola: giocano Rincon, Ansaldi e Verdi.

ROMA-SPEZIA (Sabato ore 15:00)

PEDRO TITOLARE, ECCO GALABINOV E SAPONARA

Fonseca sceglie Kumbulla al posto di Mancini squalificato e Pedro nel tridente offensivo (lo spagnolo é rimasto precauzionalmente a riposo giovedí, insieme a Mkhitaryan, ma i due ci saranno). Italiano varia solo il tridente: con Gyasi ci sono Galabinov e Saponara, molto brillanti in Coppa Italia. Non recupera Nzola.

MILAN-ATALANTA (Sabato ore 18:00)

HERNANDEZ RIENTRA, PESSINA CON ILICIC

Hernandez (falso positivo), Krunic e Rebic tornano a disposizione. Solo il primo dovrebbe partire titolare. Ibra davanti, Tonali in mezzo con Kessié. Nell’Atalanta formazione tipo: Djmsiti in vantaggio su Palomino, Pessina su Malinovskyi. Muriel comincia in panchina.

UDINESE-INTER (Sabato ore 18:00)

RECUPERATO NUYTINCK, CONTE CONFERMA TUTTI

Gotti ritrova Nuytinck dietro (rischia il posto Bonifazi). Mandragora mezz’ala, Pereyra appoggia Lasagna. Nell’Inter stesso 11 che ha battuto la Juventus. Conferme quindi per Vidal e Young.

FIORENTINA-CROTONE (Sabato ore 20:45)

BALLOTTAGGIO PULGAR-CALLEJON, RIVIERE CON SIMY

Prandelli schiera Martinez Quarta dietro e ha un dubbio, a seconda della posizione di Castrovilli: si giocano una maglia Pulgar e Callejon. Davanti Ribery e Vlahovic. Nel Crotone rientra Reca e Messias gioca mezz’ala, con Riviere e Simy di punta.

JUVENTUS-BOLOGNA (Domenica ore 12:30)

CHIESA DA VALUTARE, PALACIO DAVANTI

Pirlo deve valutare le condizioni di Chiesa (problema alla caviglia) e Demiral. McKennie sará titolare, cosí come Arthur. Ramsey potrebbe agire esterno, con Morata e Ronaldo davanti. Nel Bologna Schouten con Svanberg in mezzo, Palacio prima punta (l’escluso dovrebbe essere Vignato).

GENOA-CAGLIARI (Domenica ore 15:00)

STROOTMAN GIOCA, PAVOLETTI IN VANTAGGIO SU SIMEONE

Ballardini schiera un 11 molto simile a quello visto con l’Atalanta. Lerager si gioca una maglia con Zajc, Pjaca favorito su Scamacca. Strootman titolare. Nel Cagliari 4-3-2-1 con Duncan in mediana, Nainggolan alto e Pavoletti (favorito su Simeone) centravanti.

VERONA-NAPOLI (Domenica ore 15:00)

KALINIC NON SI TOCCA, ECCO MERTENS

Juric insiste su Kalinic, ma non recupero né Tamez né Veloso. In mezzo Barak e Ilic. Nel Napoli Mertens stavolta parte avanti su Petagna. Maksimovic potrebbe far rifiatare Manolas.

LAZIO-SASSUOLO (Domenica ore 18:00)

LUIS ALBERTO KO, BOGA E LOCATELLI IN RECUPERO

Luis Alberto, appena operato di appendicite, ne avrá per circa 10 giorni. Gioca Akpa-Akpro in mezzo. Correa pronto al rientro. Nel Sassuolo da valutare Boga e Locatelli, che hanno iniziato a lavorare sul campo. Defrel gioca, cosí come Djuricic.

PARMA-SAMPDORIA (Domenica ore 20:45)

CONTI SUBITO, TORREGROSSA SCALPITA

D’Aversa lancia subito il neo acquisto Conti. Iacoponi e Gagliolo recuperano. Kucka e Gervinho sostengono Cornelius. Nella Sampdoria Candreva e Jankto esterni. In attacco lotta a tre tra Quagliarella, Keita e Torregrossa, che pare essere in vantaggio per giocare dal 1’.

