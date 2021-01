Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Roma-Verona: probabili formazioni e statistiche

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

TORINO-FIORENTINA (Venerdì ore 20:45)

ZAZA CONFERMATO, GIOCA BONAVENTURA

Nicola, senza Izzo, preferisce Buongiorno a Bremer. Linetty in ballottaggio con Baselli, Zaza in coppia con Belotti. Nella Fiorentina stesso 11 che ha ben figurato con il Crotone. Ribery a supporto di Vlahovic.

BOLOGNA-MILAN (Sabato ore 15:00)

PALACIO SFIDA SANSONE, TOMORI OK, RIECCO BENNACER

Bologna quasi al completo. Svanberg-Dominguez e Sansone-Palacio gli unici due ballottaggi aperti. Se gioca l’argentino, Barrow fa l’esterno. Nel Milan Tomori affianca Romagnoli dietro. Bennacer si é allenato in gruppo e potrebbe anche giocare titolare. Davanti qualche dubbio tra Leao e Rebic. Out Kjaer e Diaz.

SAMPDORIA-JUVENTUS (Sabato ore 18:00)

KEITA E ADRIEN SILVA CONFERMATI, CHIESA E MCKENNIE DALL’INIZIO

Ranieri non varia l’11 che ha vinto e convinto a Parma. Adrien Silva in mezzo con Thorsby, Keita in coppia con Quagliarella. Nella Juventus de Ligt in vantaggio su Chiellini, McKennie, Arthur e Chiesa titolari. Morata partner di Ronaldo.

INTER-BENEVENTO (Sabato ore 20:45)

NERAZZURRI AL COMPLETO, DEPAOLI PUÓ GIOCARE SUBITO

Conte schiera l’Inter migliore. Bastoni dietro, Hakimi a destra, Lautaro e Lukaku davanti. Nel Benevento Lapadula davanti, sostenuto da Caprari. Gioca Viola, dietro Caldirola con Glik.

SPEZIA-UDINESE (Domenica ore 12:30)

GALABINOV DAVANTI, LLORENTE IN PANCHINA

Italiano, senza Piccoli e Nzola, schiera Galabinov prima punta. Maggiore mezz’ala, Farias dal 1’. Nell’Udinese confermato Deulofeu: con lui dovrebbe esserci inizialmente Nestorovski, con il nuovo arrivato Llorente pronto a subentrare.

ATALANTA-LAZIO (Domenica ore 15:00)

HATEBOER IN DUBBIO, BALLOTTAGGIO CORREA-CAICEDO

Gasperini, oltre che a Gosens squalificato, rischia di dover rinunciare anche ad Hateboer. Pronti Maehle e Ruggeri. Pessina e Ilicic sostengono Zapata. Nella Lazio Reina in porta, Luis Alberto in gruppo e recuperabile. Davanti piu Correa di Caicedo con Immobile.

CAGLIARI-SASSUOLO (Domenica ore 15:00)

SIMEONE CON JOAO PEDRO E SOTTIL, OK BOGA

Di Francesco schiera il tridente Sottil-Simeone-Joao Pedro. In mezzo Duncan, dietro Ceppitelli. Nel Sassuolo recuperato e titolare Boga. Obiang in mezzo con Locatelli.

CROTONE-GENOA (Domenica ore 15:00)

DUBBIO MESSIAS, DESTRO NON SI TOCCA

Stroppa valuterá fino all’ultimo Messias, che non sta ancora bene. Marrone dietro, recupera Benali in mezzo. Atteso il nuovo acquisto Di Carmine a Crotone. Nel Genoa Destro e Shomurodov coppia d’attacco. Strootman e Zajc mezz’ali.

NAPOLI-PARMA (Domenica ore 18:00)

OSIMHEN DALL’INIZIO, RIENTRA OSORIO

Gattuso rilancia Osimhen dal 1’: favorito su Petagna. Demme in mezzo con Bakayoko. Ok Manolas. Nel Parma recupera Osorio e si candida per una maglia da titolare. Kurtic sempre in mezzo, Cornelius punta. Arrivato in cittá il neo acquisto Dennis Man, rumeno molto interessante.

ROMA-VERONA (Domenica ore 20:45)

MKHITARYAN OK, LASAGNA DALLA PANCHINA

Fonseca ritrova Mkhitaryan, ma non Dzeko e Pedro. L’armeno con Pellegrini appoggia Borja Mayoral. Nel Verona Kalinic prima punta, con Barak e Zaccagni alle spalle. Lasagna inizia in panchina. Dietro ok Gunter.

