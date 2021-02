Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

FIORENTINA-INTER (Venerdì ore 20:45)

MARTINEZ QUARTA OK, DUBBIO RIBERY, CONTE NON FA TURNOVER

Prandelli, al posto degli squalificati Milenkovic e Castrovilli, sceglie Martinez Quarta e Pulgar. Davanti Vlahovic e uno tra Ribery (che é affaticato e proverá nella rifinitura) e Kouamé, mentre Kokorin ha bisogno di tempo. Nell’Inter nessun turnover: Bastoni, Brozovic e Barella, seppur in diffida, dovrebbero giocare. In attacco i soliti Lautaro e Lukaku.

ATALANTA-TORINO (Sabato ore 15:00)

MALINOVSKYI SULLA TREQUARTI, ZAZA NON SI TOCCA

Gasperini cambia qualcosina in vista della semifinale di ritorno con il Napoli. In campo Palomino, Pasalic e Malinovskyi. A destra problema al piede per Maehle, dovrebbe essere adattato Sutalo. Nel Torino Nicola ritrova Izzo. Ballottaggio tra Rodriguez e Bremer. Zaza con Belotti, visto che il neo acquisto Sanabria non é disponibile.

SASSUOLO-SPEZIA (Sabato ore 15:00)

OBIANG IN MEDIANA, NZOLA NON CE LA FA

De Zerbi cambia poco. Obiang per Maxime Lopez in mediana, conferma di Caputo davanti (l'attaccante é affaticato, ma dovrebbe farcela). Berardi in gruppo e quindi convocabile. Nello Spezia non ce la fanno Nzola e Piccoli: gioca ancora Galabinov. Maggiore ed Estevez le mezz’ali. Ok Terzi.

JUVENTUS-ROMA (Sabato ore 18:00)

MORATA E RABIOT DAL 1’, CRISTANTE IN MEDIANA

Pirlo gestisce le energie in vista del ritorno contro l’Inter. Bonucci e Chiellini titolari, Rabiot in mezzo per lo squalificato Bentancur, Morata affianca Ronaldo. Nella Roma, senza Pellegrini, Smalling e Pedro, giocano Kumbulla e Cristante. In attacco Mkhitaryan e Mayoral, favorito sul reintegrato Dzeko.

GENOA-NAPOLI (Sabato ore 20:45)

BALLARDINI NON CAMBIA, INSIGNE E DEMME IN DUBBIO

Genoa con lo stesso 11 di Crotone. Destro e Shomurodov coppia offensiva. Nel Napoli da valutare gli acciaccati Insigne e Demme, usciti malconci dalla semifinale contro l’Atalanta. Pronti Elmas e Petagna, con Lozano largo. Osimhen ancora in panchina.

BENEVENTO-SAMPDORIA (Domenica ore 12:30)

VIOLA TREQUARTISTA, KEITA CON QUAGLIARELLA

Inzaghi alza Viola e lascia in regia Schiattarella. Confermati Caprari e Lapadula. Nella Sampdoria Ekdal in vantaggio su Adrien Silva, mentre in attacco Keita sostiene Quagliarella.

MILAN-CROTONE (Domenica ore 15:00)

REBIC FAVORITO SU LEAO, DUBBIO PEDRO PEREIRA

Pioli sceglie Tomori dietro con Romagnoli. Bennacer in regia, Rebic favorito su Leao. Nel Crotone out Messias squalificato: gioca Di Carmine con Simy. A destra probabile Rispoli, visto che Pedro Pereira ha una contrattura.

UDINESE-VERONA (Domenica ore 15:00)

LLORENTE DAVANTI, ECCO LASAGNA DA EX

Gotti ha due dubbi: Nuytinck in vantaggio su Bonifazi dietro, Pereyra schierato mezz’ala (al posto di De Paul squalificato) o da punta con Deulofeu. Se il “Tucuman” arretra gioca Llorente titolare davanti. Okaka recuperato, ma ancora lontano dalla buona condizione: andrá in panchina. Nel Verona Magnani dietro, Dimarco a sinistra e Lasagna davanti (Kalinic va in panchina).

PARMA-BOLOGNA (Domenica ore 18:00)

MAN SCALPITA, ORSOLINI AFFATICATO

D’Aversa rilancia Bruno Alves in coppia con Osorio dietro. Possibili Kurtic e Kucka mezz’ali, con Man a completare il tridente con Gervinho e Cornelius. Nel Bologna affaticato Orsolini, che non si é allenato: pronto Skov Olsen. Vignato favorito su Palacio e Sansone.

LAZIO-CAGLIARI (Domenica ore 20:45)

MUSACCHIO CONFERMATO, OUT DUNCAN

Inzaghi dá fiducia a Musacchio dietro. Poi la Lazio migliore: Correa e Immobile in attacco. Nel Cagliari Pavoletti in vantaggio su Simeone. Rugani inizia in panchina, Sottil a destra.

