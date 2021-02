Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

BOLOGNA-BENEVENTO (Venerdì ore 20:45)

DENTRO DOMINGUEZ E SKOV OLSEN, VIOLA DAL 1’

Mihajlovic sceglie Dominguez per sostituire Svanberg squalificato. Davanti conferme per Skov Olsen e Sansone, con Orsolini inizialmente in panchina. Nel Benevento Viola ed Hetemaj prendono il posto di Ionita e Improta squalificati. Davanti ancora Lapadula con Insigne e Caprari.

TORINO-GENOA (Sabato ore 15:00)

NKOULOU TITOLARE, BEHRAMI PER BADELJ

Nicola sceglie il terzetto Izzo-Nkoulou-Bremer dietro. Zaza partner di Belotti, confermati Mandragora e Ansaldi. Ballardini invece conferma il suo 11, con il solo innesto di Behrami al posto di Badelj squalificato. In attacco Pandev favorito su Shomurodov.

NAPOLI-JUVENTUS (Sabato ore 18:00)

GATTUSO IN EMERGENZA, MORATA CON RONALDO, ARTHUR OUT

Napoli senza Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Manolas, Demme, Mertens (a meno di tamponi negativi dell’ultimo per KK). Gattuso schiera Rrahmani e Maksimovic dietro, Bakayoko in mezzo e Osimhen (favorito su Petagna) davanti. Nella Juventus dovrebbero rientrare Dybala e Ramsey, che si sono allenati in gruppo. Morata in attacco con Ronaldo, De Ligt (Bonucci in forte dubbio) e Chiellini dietro. Arthur ha un problema alla gamba e dará forfait.

SPEZIA-MILAN (Sabato ore 20:45)

TERZI E NZOLA OUT, REBIC FAVORITO SU LEAO

Italiano perde anche Terzi (guaio muscolare) e sceglie Erlic in coppia con Chabot. Pobega mezz’ala, Agudelo, Galabinov e Gyasi davanti. Nel Milan Dalot per lo squalificato Calabria, Bennacer in mezzo e Calhanoglu trequartista. Rebic favorito su Leao.

ROMA-UDINESE (Domenica ore 12:30)

DZEKO O MAYORAL? LLORENTE DALL’INIZIO

Fonseca ha due dubbi: Kumbulla o Cristante dietro, Dzeko o Mayoral prima punta. Pedro ristabilito, ma dovrebbe iniziare in panchina. Nell’Udinese Deulofeu fa coppia con Llorente, con Okaka pronto a subentrare. Rientra De Paul, dietro l’escluso dovrebbe essere Becao.

CAGLIARI-ATALANTA (Domenica ore 15:00)

ANCORA DIFESA A TRE, PESSINA E ILICIC TREQUARTISTI

Di Francesco ripropone la difesa Walukiewicz, Godin, Rugani. Nainggolan e Joao Pedro sostengono Pavoletti. Nell’Atalanta Palomino dietro, Maehle a destra, Pessina e Ilicic alle spalle di Zapata.

SAMPDORIA-FIORENTINA (Domenica ore 15:00)

TORREGROSSA INSIDIA QUAGLIARELLA, MILENKOVIC OK, RIDOTTA LA SQUALIFICA

Ranieri punta su Candreva e Jankto esterni, con Keita e Torregrossa (favorito su Quagliarella) davanti. Nella Fiorentina tutto ruota attorno a Ribery. Se non ce la fa potrebbe esserci una chance per Kouamé. Martinez Quarta confermato dietro con Pezzella e Milenkovic, a cui é stata ridotta la squalifica. Pulgar in regia.

CROTONE-SASSUOLO (Domenica ore 18:00)

SIA MESSIAS CHE OUNAS, BERARDI OK

Stroppa perde ancora Benali. Messias dovrebbe fare la mezz’ala, con Ounas in appoggio a Simy, stavolta favorito su Di Carmine. Nel Sassuolo Marlon e Chiriches dietro, Lopez in mediana con Locatelli, Berardi nel trio d’attacco. Ko Boga, che ne avrá per un paio di settimane.

INTER-LAZIO (Domenica ore 20:45)

VIDAL PROVA A RECUPERARE, OK LUIS ALBERTO E ACERBI

Conte vuole aspettare Vidal, che pare in recupero. Se non ce la fa occhio a Sensi come mezz’ala. Young a sinistra. Nella Lazio Musacchio confermato dietro, Marusic a sinistra, Correa appoggia Immobile. Luis Alberto e Acerbi, che mercoledí si sono allenati a parte, non dovrebbero avere problemi.

VERONA-PARMA (Lunedì ore 20:45)

A SORPRESA BESSA, KO CORNELIUS

Juric, senza Faraoni e Zaccagni, allarga Lazovic nel suo ruolo a destra e sceglie Bessa come trequartista, con Barak e Lasagna di punta. Kalinic verso la panchina. Nel Parma possibile difesa a quattro. Nel tridente Kucka, Gervinho e la novitá Zirkzee (favorito su Pellé), visto il problema muscolare occorso a Cornelius.

