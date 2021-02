Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

FIORENTINA-SPEZIA (Oggi ore 18:30)

RIBERY OUT, CONFERMATO SAPONARA

Prandelli non ha convocato Ribery: favorito ancora Kouamé per fare coppia con Vlahovic. Dietro ok Martinez Quarta. Nello Spezia Chabot dovrebbe rientrare, Ricci in regia, Agudelo e Saponara confermati davanti.

CAGLIARI-TORINO (Oggi ore 20:45)

NAINGGOLAN CONVOCATO, ZAZA CON BELOTTI

Di Francesco ha convocato Nainggolan, che sará valutato fino all’ultimo. Se non ce la fa gioca Duncan. Out Sottil, mentre in attacco ci saranno Joao Pedro e Simeone. Nel Torino due positivi al Covid: non si conoscono i nomi. Davanti Zaza e Belotti, dietro confermata la difesa Izzo, Nkoulou, Bremer.

LAZIO-SAMPDORIA (Sabato ore 15:00)

CAICEDO KO, GIOCA ESCALANTE, QUAGLIARELLA ANCORA IN PANCHINA

Inzaghi vuole gestire le energie in vista della Champions. In mezzo Escalante, dietro Musacchio, davanti Correa e forse Muriqi (Caicedo out, Immobile affaticato). Nella Sampdoria possibile nuova esclusione per Quagliarella: favorito Ramirez per affiancare Keita. Candreva titolare a destra.

GENOA-VERONA (Sabato ore 18:00)

SHOMURODOV CON DESTRO, RIENTRA ZACCAGNI

Ballardini sceglie Masiello e Goldaniga dietro. In attacco con Destro c’é Shomurodov. Nel Verona rientra Zaccagni, mentre Lazovic sostituisce lo squalificato Dimarco. In attacco Lasagna.

SASSUOLO-BOLOGNA (Sabato ore 20:45)

TRAORÉ TITOLARE, ANCORA IN PANCHINA ORSOLINI

Nel Sassuolo De Zerbi preferisce Traoré a Lopez. Boga non recupera, dietro confermato Marlon. Bologna con Skov Olsen e Sansone esterni (ancora in panchina Orsolini). In mezzo torna Svanberg.

PARMA-UDINESE (Domenica ore 12:30)

OSORIO OK, DEULOFEU SI FERMA

Nel Parma si é allenato in gruppo Osorio, che dovrebbe quindi partire titolare. In attacco confermato Cornelius. Nell’Udinese si ferma Deulofeu. Possibile forfait: pronto Okaka per giocare in coppia con Llorente. Sempre out Pereyra.

MILAN-INTER (Domenica ore 15:00)

LEAO PIÚ DI REBIC, KO BENNACER, ERIKSEN DAL 1’

Il Milan perde Bennacer. Si é infortunato in Europa League il regista e rischia di saltare il derby. Tonali favorito su Meité, Leao su Rebic. Nell’Inter conferma dell’11 titolare visto contro la Lazio. Eriksen da mezz’ala.

ATALANTA-NAPOLI (Domenica ore 18:00)

C’É LA CHAMPIONS, OCCHIO AL TURNOVER, A RISCHIO ANCHE POLITANO

Gasperini, pensando alla Champions, potrebbe tenere a riposo Pessina e Ilicic, oltre a magari uno dei tre dietro. Miranchuk si candida, cosí come Muriel. Nel Napoli ko anche Petagna, dopo Lozano. Elmas e Osimhen dal 1’, confermata la coppia Rrahmani-Maksimovic. Politano in fortissimo dubbio per problemi al costato.

BENEVENTO-ROMA (Domenica ore 20:45)

VIOLA TITOLARE, DZEKO FAVORITO SU MAYORAL, KO IBANEZ E CRISTANTE

Inzaghi ha due dubbi: Ionita o Hetemaj, Iago Falque o Insigne. Viola invece sará titolare. Durante il corso di Braga-Roma, Fonseca ha perso sia Cristante che Ibanez per infortunio. Proverá quindi ad accelerare i tempi di recupero Kumbulla. Davanti Dzeko in vantaggio su Mayoral, cosí come Pellegrini su Pedro.

JUVENTUS-CROTONE (Lunedì ore 20:45)

BENTANCUR E MORATA IN FORTE DUBBIO, OUNAS NON SI TOCCA

Pirlo conta gli assenti: out Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado sicuramente, piú probabilmente anche Morata e Bentancur (non hanno lesioni o problemi fisici, ma sono apparsi molto affaticati). Dentro Fagioli, Kulusevski, Ramsey, Demiral. Nel Crotone 3-5-2 con Messias mezz’ala e Ounas ad appoggiare Di Carmine. In gruppo Cigarini e Molina.

