Vediamo insieme i calciatori titolari, le riserve, gli infortunati, gli squalificati, gli indisponibili per Covid delle formazioni di Serie A del prossimo turno di campionato. Tutte le formazioni probabili delle squadre in campo sono aggiornate in tempo reale.

Per scoprire tutti gli undici di partenza e le statistiche chiave di ogni partita clicca sui link di riferimento.

TORINO-SASSUOLO (Rinviata al 17/3)

SPEZIA-PARMA (Sabato ore 15:00)

NZOLA E TERZI RECUPERATI, GERVINHO VUOLE GIOCARE

Italiano ritrova Nzola e Terzi. Possono partire entrambi titolari. A sinistra Bastoni, confermato Maggiore. Nel Parma Grassi in vantaggio su Kurtic, Osorio su Bruno Alves, Gervinho favorito nel tridente dopo l’esclusione con l’Udinese.

BOLOGNA-LAZIO (Sabato ore 18:00)

DIJKS NON CE LA FA, INZAGHI SCEGLIE HOEDT

Mihajlovic deve riadattare la difesa dopo l’infortunio di Dijks e la squalifica di Hickey. A sinistra Tomiyasu, a destra De Silvestri. Orsolini verso una maglia da titolare. Nella Lazio Immobile e Correa davanti, Hoedt preferito a Patric.

VERONA-JUVENTUS (Sabato ore 20:45)

LASAGNA CONFERMATO, LA JUVE PERDE ANCHE MORATA

Juric ha un dubbio: Magnani o Lovato dietro. Per il resto squadra fatta, con Ilic in regia e Lasagna davanti. Nella Juventus assenti di un certo peso: Arthur, Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Dybala, Morata (che deve stare a riposo una settimana). In avanti Kulusevski, rientra Rabiot, a sinistra uno tra Bernardeschi e Frabotta. Gioca Demiral.

SAMPDORIA-ATALANTA (Domenica ore 12:30)

KEITA CON QUAGLIARELLA, OUT ZAPATA

Ranieri non cambia molto. In mediana Ekdal per lo squalificato Adrien Silva. In attacco Keita con Quagliarella. Torregrossa ko per una decina di giorni. Nell’Atalanta un po’ di turnover dopo la Champions. In campo Palomino, Pasalic e Ilicic. Muriel chiamato agli straordinari, vista la contrattura che ha fermato Zapata.

CROTONE-CAGLIARI (Domenica ore 15:00)

DI CARMINE AVANTI SU SIMY, SEMPLICI NON STRAVOLGE

Stroppa conferma l’assetto di Torino: 4-4-2 con Messias e Reca esterni di centrocampo e la coppia Ounas-Di Carmine davanti. Simy inizia in panchina. Nel Cagliari la prima di Semplici con prevede stravolgimenti: 3-4-2-1 con Simeone di punta, Ceppittelli nella difesa a tre con Rugani e Godin.

INTER-GENOA (Domenica ore 15:00)

DARMIAN PER HAKIMI, SHOMURODOV DAL 1’

Conte conferma la squadra che ha stravinto il derby, con un’unica variazione dettata dalla squalifica di Hakimi: a destra gioca Darmian. Nel Genoa Destro partner di Shomurodov. Dietro ok Criscito.

UDINESE-FIORENTINA (Domenica ore 15:00)

OKAKA CON LLORENTE, RIBERY IN RECUPERO

Senza Pereyra, Gotti schiera Okaka in coppia con Llorente davanti. Occhio a Ouwejan a sinistra. Bonifazi va in panchina dietro. Nella Fiorentina in recupero Ribery, che potrebbe giocare dal 1’ con Vlahovic. Confermato Martinez Quarta, ko Bonaventura.

NAPOLI-BENEVENTO (Domenica ore 18:00)

ENTRAMBI GLI INSIGNE DAL 1’, RIENTRA KOULIBALY

Gattuso rilancia Koulibaly dal 1’: ballottaggio tra Rrhamani e Maksimovic. In attacco Politano e Insigne. Osimhen out. Nel Benevento Caldirola al posto di Glik squalificato, Viola in mediana, Insigne con Caprari a sostegno di Lapadula.

ROMA-MILAN (Domenica ore 20:45)

KUMBULLA, IBANEZ E SMALLING OUT, LEAO FAVORITO SU REBIC

Fonseca non recupera nessun difensori: Ibanez, Kumbulla, Smalling sono tutti out. Torna Cristante dietro, Peres gioca a sinistra, Mayoral preferito a Dzeko, che rischia il forfait. Nel Milan Leao stavolta parte avanti su Rebic. Ok Romagnoli e Tonali.

